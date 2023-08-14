В Башкирии введен карантин по опасному заболеванию

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Глава Башкирии ввел карантин на территории Уфимского района, где накануне подтвердились случая заболевания птичьим гриппом.
Согласно указу, эпизодическим очагом заболевания признана территория цеха промышленного стада АО «Птицефабрика „Башкирская“ в селе Авдон. Угрожаемой зоной признана территория в радиусе 5 километров от границ очага, включая саму птицефабрику.
Кроме того, в зону наблюдения «помещены» территории в радиусе 10 километров от границ, включая Демский район Уфы.
В период карантина на территории эпизодического очага запрещается лечение больных птиц, посещение территории посторонним лицам, ввоз и вывоз инкубационных яиц, перемещение и перегруппировка птиц, убой для продажи, вывоз продуктов убоя птиц, охота, снятие пера и пуха с птиц, выгульное содержание, закладка яиц на инкубацию, въезд и выезд транспортных средств на территорию.
В угрожаемой зоне запрещается также ввоз и вывоз инкубационного яйца, заготовка и вывоз кормов для птиц, выгульное содержание птиц, проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением птиц и животных других видов, охота.