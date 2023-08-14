В Башкирии введен карантин по опасному заболеванию

В угрожаемой зоне запрещается также ввоз и вывоз инкубационного яйца, заготовка и вывоз кормов для птиц, выгульное содержание птиц, проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением птиц и животных других видов, охота.