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Глава Башкирии ввел карантин в республике по птичьему гриппу

В Башкирии введен карантин по опасному заболеванию

14 августа 2023, 08:29
Фото: 1MI

Глава Башкирии ввел карантин в республике по птичьему гриппу

Карантин был введен в Уфимском районе, сообщается в указе главы РБ.

Глава Башкирии ввел карантин на территории Уфимского района, где накануне подтвердились случая заболевания птичьим гриппом.

Согласно указу, эпизодическим очагом заболевания признана территория цеха промышленного стада АО «Птицефабрика „Башкирская“ в селе Авдон. Угрожаемой зоной признана территория в радиусе 5 километров от границ очага, включая саму птицефабрику.

Кроме того, в зону наблюдения «помещены» территории в радиусе 10 километров от границ, включая Демский район Уфы.

В период карантина на территории эпизодического очага запрещается лечение больных птиц, посещение территории посторонним лицам, ввоз и вывоз инкубационных яиц, перемещение и перегруппировка птиц, убой для продажи, вывоз продуктов убоя птиц, охота, снятие пера и пуха с птиц, выгульное содержание, закладка яиц на инкубацию, въезд и выезд транспортных средств на территорию.

В угрожаемой зоне запрещается также ввоз и вывоз инкубационного яйца, заготовка и вывоз кормов для птиц, выгульное содержание птиц, проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением птиц и животных других видов, охота.

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#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Карантин#Птичий грипп
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