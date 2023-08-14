Уфимский суд оштрафовал рэпера Face*

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Уфимский суд оштрафовал популярного репера-земляка Ивана Дремина* на 30 тысяч рублей, по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, за нарушение закона об иноагентах.
«Постановление суда не вступило в силу и может быть обжаловано в установленном порядке», — отметили в суде.
Напомним, Репер Face* попал в список иноагентов в апреле 2022 года
В марте 2022 года сообщалось, что рэпер был вынужден уехать за территории России.
Также популярный репер удалил свои треки с российских стриминговых платформ. По словам артиста, он не может продолжать сотрудничать с этими сервисами на фоне нынешней политической ситуации.
* — признаны Минюстом РФ физлицами, выполняющими функции иностранных агентов.