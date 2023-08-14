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Уфимский суд оштрафовал рэпера Face*

Уфимский суд оштрафовал рэпера Face*

14 августа 2023, 17:19
Фото: 1MI
Кировский районный суд Уфы оштрафовал рэпера Ивана Дремина, известного под псевдонимом Face*. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анжелла Сафиуллина.

Уфимский суд оштрафовал популярного репера-земляка Ивана Дремина* на 30 тысяч рублей, по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, за нарушение закона об иноагентах.

«Постановление суда не вступило в силу и может быть обжаловано в установленном порядке», — отметили в суде.

Напомним, Репер Face* попал в список иноагентов в апреле 2022 года

В марте 2022 года сообщалось, что рэпер был вынужден уехать за территории России.

Также популярный репер удалил свои треки с российских стриминговых платформ. По словам артиста, он не может продолжать сотрудничать с этими сервисами на фоне нынешней политической ситуации.

* — признаны Минюстом РФ физлицами, выполняющими функции иностранных агентов.

#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Штрафы#Общество#Происшествия
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