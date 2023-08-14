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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Движение на улице Заки Валиди в Уфе перекроют до конца августа

Целую улицу в центре Уфы перекроют до конца лета

14 августа 2023, 11:45

Движение на улице Заки Валиди в Уфе перекроют до конца августа

В МУП УИС назвали причину такого решения и объяснили, как быть автолюбителям

Движение на улице Заки Валиди в Уфе перекроют до 30 августа.

Причиной перекрытия улицы является строительство тепловой сети, объяснили в МУП УИС.

Водителям для движения будут доступны три полосы по четной стороне улицы на участке от пешеходного перехода напротив БашГУ до улицы Гоголя, а также две полосы по четной стороне на участке от улицы Генерал-губернатора Перовского до пешеходного перехода напротив БашГУ.

Горожан и гостей столицы призывают заранее планировать свой маршрут.

#Виалина Ахсанова#Дороги#Новости Уфы#Новости Башкирии#Пробки
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