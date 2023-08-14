Целую улицу в центре Уфы перекроют до конца лета

Водителям для движения будут доступны три полосы по четной стороне улицы на участке от пешеходного перехода напротив БашГУ до улицы Гоголя, а также две полосы по четной стороне на участке от улицы Генерал-губернатора Перовского до пешеходного перехода напротив БашГУ.