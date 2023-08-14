Стало известно, когда закончат строить путепровод под Уфой, где были огромные пробки

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Объект возводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На данный момент готовность объекта высокая и все основные работы планируется завершить до конца августа.
«В начале сентября планируется технический пуск движения по путепроводу. На 98 процентов завершена отсыпка земляного полотна подходов, со стороны города уложено уже три слоя асфальта, завершено устройство бордюров», — отметил Евгений Кулешов.
В настоящий момент объектом отсыпано порядка 600 тысяч кубов песочно-гравийной смеси, построена ливневая канализация диаметром 300 -500 мм и длиной 4.7 км, также установлены бордюры общей протяженностью 5 километров. Около 15 тысяч тонн асфальтобетонного покрытия предстоит уложить дорожным рабочим. Сейчас на путепроводе сейчас выполняются гидроизоляционные работы, затем начнётся укладка двух слоёв высокопрочного асфальта, подходящих для интенсивного движения.
Новый путепровод расположен в 200 метрах от существующего переезда. Он имеет длину 106 м, рассчитан на четыре полосы движения и состоит из четырех опор и 36 пролетов балок. Общая длина магистрали составляет 1850 метров.
В мэрии Уфы также заявили, что открытия нового путепровода с нетерпением ждут не только жители столицы, но и республики. Ежедневно в часы пик движение транспорта постоянно блокируется существующим регулируемым переездом .После открытия эстакады существующий регулируемый переезд будет демонтирован, и жители избавятся от пробок.