Стало известно, когда закончат строить путепровод под Уфой, где были огромные пробки

В мэрии Уфы также заявили, что открытия нового путепровода с нетерпением ждут не только жители столицы, но и республики. Ежедневно в часы пик движение транспорта постоянно блокируется существующим регулируемым переездом .После открытия эстакады существующий регулируемый переезд будет демонтирован, и жители избавятся от пробок.