Ростехнадзор намерен восстановить систему контроля за лифтовым хозяйством

Ведомство должно будет заново создать систему контроля за лифтовым оборудованием. Ее разрушили в 2012 году, когда лифты вывели из категории «Опасные производственные объекты» (ОПО). В следующие два года участились аварии, связанные с лифтами, и некоторые полномочия по контролю Ростехнадзору вернули, а сами лифты опять внесли в категорию ОПО. Но проверять обслуживающие и ремонтные организации, а также тех, кто оценивает техническое состояние лифтового хозяйства, ведомству не разрешили, передает 56orb.ru.