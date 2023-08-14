Ростехнадзор намерен восстановить систему контроля за лифтовым хозяйством

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Чтобы исправить ситуацию, с 1 марта контроль за подъемниками вернули Ростехнадзору.
Ведомство должно будет заново создать систему контроля за лифтовым оборудованием. Ее разрушили в 2012 году, когда лифты вывели из категории «Опасные производственные объекты» (ОПО). В следующие два года участились аварии, связанные с лифтами, и некоторые полномочия по контролю Ростехнадзору вернули, а сами лифты опять внесли в категорию ОПО. Но проверять обслуживающие и ремонтные организации, а также тех, кто оценивает техническое состояние лифтового хозяйства, ведомству не разрешили, передает 56orb.ru.
Два года назад полномочия Ростехнадзора урезали еще сильнее: ведомство лишили возможности следить за правилами и техническим регламентом. Контроль за лифтами перешел к управляющим компаниям.
Однако с 1 марта 2023 года его все-таки вернули Ростехнадзору. После этого в ведомстве заявили, что нужно перезапустить все лифтовое хозяйство. Эксперты также считают, что для обеспечения безопасности нужен контроль всей отрасли, начиная со стадии проектирования лифтового оборудования и монтажа. Первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров отметил, что обслуживающие лифты организации должны понимать, что наказание за нарушение требований будет неминуемо.
Сегодня не так важно, кто и какими методами начнет выстраивать новую систему контроля. Важно, чтобы она вернула людям чувство защищенности при использовании лифтов.