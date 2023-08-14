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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Ростехнадзор намерен восстановить систему контроля за лифтовым хозяйством

Ростехнадзор намерен восстановить систему контроля за лифтовым хозяйством

14 августа 2023, 13:29
Фото: 1MI
В России участились инциденты, связанные с эксплуатацией лифтов. По данным Национального лифтового союза, за последние пять лет произошло более 330 несчастных случаев в лифтах, погибли 129 человек.

Чтобы исправить ситуацию, с 1 марта контроль за подъемниками вернули Ростехнадзору.

Ведомство должно будет заново создать систему контроля за лифтовым оборудованием. Ее разрушили в 2012 году, когда лифты вывели из категории «Опасные производственные объекты» (ОПО). В следующие два года участились аварии, связанные с лифтами, и некоторые полномочия по контролю Ростехнадзору вернули, а сами лифты опять внесли в категорию ОПО. Но проверять обслуживающие и ремонтные организации, а также тех, кто оценивает техническое состояние лифтового хозяйства, ведомству не разрешили, передает 56orb.ru.

Два года назад полномочия Ростехнадзора урезали еще сильнее: ведомство лишили возможности следить за правилами и техническим регламентом. Контроль за лифтами перешел к управляющим компаниям.

Однако с 1 марта 2023 года его все-таки вернули Ростехнадзору. После этого в ведомстве заявили, что нужно перезапустить все лифтовое хозяйство. Эксперты также считают, что для обеспечения безопасности нужен контроль всей отрасли, начиная со стадии проектирования лифтового оборудования и монтажа. Первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров отметил, что обслуживающие лифты организации должны понимать, что наказание за нарушение требований будет неминуемо.

Сегодня не так важно, кто и какими методами начнет выстраивать новую систему контроля. Важно, чтобы она вернула людям чувство защищенности при использовании лифтов.

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