Раскрыто состояние работников птицефабрики в Башкирии, где обнаружили птичий грипп

Напомним, что недавно в Башкирии был обнаружен птичий грипп. Очагом заболевания была признана АО «Птицефабрика „Башкирская“ в селе Авдон, а населенные пункты в радиусе 5-10 километров включены в угрожаемую зону. Сейчас в республике введен карантин.