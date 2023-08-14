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Раскрыто состояние работников птицефабрики в Башкирии, где обнаружили птичий грипп

Раскрыто состояние работников птицефабрики в Башкирии, где обнаружили птичий грипп

14 августа 2023, 11:14
Фото: 1MI
В Роспотребнадзоре РБ рассказали, как сейчас себя чувствуют рабочие птицефабрики, где обнаружили очаг птичьего гриппа.

Ежедневно сотрудники птицефабрики сдают мазки и кровь на наличие гриппа.

Исследования материалов, отобранных вчера, показали, что все сотрудники здоровы. Медицинское наблюдение за коллективом продолжается.

«Управление Роспотребнадзора продолжает работу в очаге гриппа птиц по снижению рисков распространения инфицирования среди людей. Ситуация находится на контроле», — отметили в ведомстве.

Также, зараженных кур будут устранять путём сжигания, для них подготовили 11 котлованов.

Напомним, что недавно в Башкирии был обнаружен птичий грипп. Очагом заболевания была признана АО «Птицефабрика „Башкирская“ в селе Авдон, а населенные пункты в радиусе 5-10 километров включены в угрожаемую зону. Сейчас в республике введен карантин.

#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Карантин
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