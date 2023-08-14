Раскрыто состояние работников птицефабрики в Башкирии, где обнаружили птичий грипп

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Ежедневно сотрудники птицефабрики сдают мазки и кровь на наличие гриппа.
Исследования материалов, отобранных вчера, показали, что все сотрудники здоровы. Медицинское наблюдение за коллективом продолжается.
«Управление Роспотребнадзора продолжает работу в очаге гриппа птиц по снижению рисков распространения инфицирования среди людей. Ситуация находится на контроле», — отметили в ведомстве.
Также, зараженных кур будут устранять путём сжигания, для них подготовили 11 котлованов.
Напомним, что недавно в Башкирии был обнаружен птичий грипп. Очагом заболевания была признана АО «Птицефабрика „Башкирская“ в селе Авдон, а населенные пункты в радиусе 5-10 километров включены в угрожаемую зону. Сейчас в республике введен карантин.