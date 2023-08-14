Озвучена дата закрытия курорта «Соленые озера» в Соль-Илецке

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Определена окончательная дата закрытия сезона на курорте «Соленые озера» — 3 сентября. Об этом сообщил директор компании Виктор Доценко.
За то небольшое время, которое осталось до закрытия туристам посоветовали «поймать курортный вайб». Между тем, отметка побывавших на озерах туристов к 3 сентября достигнет 1,3 миллиона.
Ранее мы рассказывали, что Соль-Илецк вошел в тройку популярных и доступных направлений у российский туристов в августе. Также в рейтинге были озера Карелии, рекой Волгой, озером Селигер в Тверской области и другие водоемы.