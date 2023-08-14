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Руководство курорта «Соленые озера» в Соль-Илецке озвучило дату закрытия сезона

Озвучена дата закрытия курорта «Соленые озера» в Соль-Илецке

14 августа 2023, 08:08
Фото: 1MI

Руководство курорта «Соленые озера» в Соль-Илецке озвучило дату закрытия сезона

Ожидается, что к тому моменту количество посетивших курорт туристов достигнет 1,3 миллиона.

Определена окончательная дата закрытия сезона на курорте «Соленые озера» — 3 сентября. Об этом сообщил директор компании Виктор Доценко.

За то небольшое время, которое осталось до закрытия туристам посоветовали «поймать курортный вайб». Между тем, отметка побывавших на озерах туристов к 3 сентября достигнет 1,3 миллиона.

Ранее мы рассказывали, что Соль-Илецк вошел в тройку популярных и доступных направлений у российский туристов в августе. Также в рейтинге были озера Карелии, рекой Волгой, озером Селигер в Тверской области и другие водоемы.

#Элина Сайфранова
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