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Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Нарушение качества: эксперты оценили мед Башкортостана, Татарстана и других регионов

Нарушение качества: эксперты оценили мед Башкортостана, Татарстана и других регионов

14 августа 2023, 14:07
На ярмарках в Башкирии специалисты Роскачества провели отбор образцов меда. К сожалению, некоторые требования к продуктам не были соблюдены. Елена Саратцева, заместитель руководителя организации, сообщила об этом на пресс-конференции в ТАСС.

Исследование Роскачества показало, что в Краснодарском крае, Орловской области и Башкортостане обнаружены нарушения качества меда, который продаётся на ярмарках. При этом в Москве, Алтайском крае и Татарстане образцы меда были признаны качественными и безопасными, в соответствии с требованиями.

Недостатки выявлены в различных показателях, таких как: основные показатели натуральности и зрелости мёда, ферменты, которые помогают улучшить пищеварительный процесс, активность сахарозы, а также органолептические свойства. Кроме того, специалисты отметили, что продавцы не предоставляют сопроводительные документы на свою продукцию.

Заместитель руководителя организации «Российская система качества» Елена Саратцева советует обратить внимание на цвет, физические свойства и вкус меда при его покупке. Чтобы избежать покупки некачественного товара, следует быть более внимательным и требовательным к выбору меда на рынке.

Напомним, что год назад прогнозировали увеличение цен на мёд. Тогда на рынках Уфы, продавцы обращали внимание покупателей на плохой урожай липы и нелётную для пчел погоду.

#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Мёд#Ярмарка
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