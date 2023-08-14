Нарушение качества: эксперты оценили мед Башкортостана, Татарстана и других регионов

Исследование Роскачества показало, что в Краснодарском крае, Орловской области и Башкортостане обнаружены нарушения качества меда, который продаётся на ярмарках. При этом в Москве, Алтайском крае и Татарстане образцы меда были признаны качественными и безопасными, в соответствии с требованиями.