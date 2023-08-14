Нарушение качества: эксперты оценили мед Башкортостана, Татарстана и других регионов

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Исследование Роскачества показало, что в Краснодарском крае, Орловской области и Башкортостане обнаружены нарушения качества меда, который продаётся на ярмарках. При этом в Москве, Алтайском крае и Татарстане образцы меда были признаны качественными и безопасными, в соответствии с требованиями.
Недостатки выявлены в различных показателях, таких как: основные показатели натуральности и зрелости мёда, ферменты, которые помогают улучшить пищеварительный процесс, активность сахарозы, а также органолептические свойства. Кроме того, специалисты отметили, что продавцы не предоставляют сопроводительные документы на свою продукцию.
Заместитель руководителя организации «Российская система качества» Елена Саратцева советует обратить внимание на цвет, физические свойства и вкус меда при его покупке. Чтобы избежать покупки некачественного товара, следует быть более внимательным и требовательным к выбору меда на рынке.
Напомним, что год назад прогнозировали увеличение цен на мёд. Тогда на рынках Уфы, продавцы обращали внимание покупателей на плохой урожай липы и нелётную для пчел погоду.