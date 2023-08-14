На «Архипелаге-2023» «БАС» презентовали онлайн-игру по применению дронов

«Суть игры — в том, чтобы показать регионам, представителям их команд, что существует намного больше сценариев применения гражданских дронов, чем они себе представляют. Открою секрет: в большинстве экономических моделей дрон должен находиться в воздухе минимум 5-6 часов ежедневно. Если это условие не выполняется, эксплуатант попадает в поле нерентабельности. Так, в ходе игры становится очевидно, что выгоднее: взять БАС в аренду, в лизинг или сразу купить. Наша игра — это справочник сценариев по экономически эффективному использованию беспилотников в легкоусвояемой форме», — так глава компании объяснил изданию, с какой целью придумали игру и какую пользу она может принести регионам.