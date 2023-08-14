На «Архипелаге-2023» «БАС» презентовали онлайн-игру по применению дронов

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 07:30
Как сообщают newizv.ru, ссылаясь на интервью гендиректора ООО «Беспилотные авиационные системы» Алексея Варятченко для издания «Новые известия», в деловой игре приняли участие 400 представителей из 50 субъектов РФ. Также Варятченко объяснил, каким образом игра поможет развивать БАС на региональном уровне, пишет atas.info.
Собеседник издания отметил, что деловая игра компании была по достоинству оценена участниками и привлекла много внимания не только в рамках состоявшегося интенсива, но и отрасли в целом.
Он упомянул, что сейчас российское правительство реализует задачу развития направления беспилотных систем. Запущен в разработку нацпроект «Беспилотные авиационные системы», ряд федеральных инициатив курирует Министерство промышленности и торговли РФ.
ООО «БАС», выступающее первым в стране оператором беспилотников с госучастием, учреждено «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК), обеспечивающей формирование эффективной транспортной инфраструктуры в стране, и Фондом поддержки проектов «Национальная технологическая инициатива» (НТИ). ГТЛК и «БАС» удалось сформировать сообщество экспертов, которые ведут работу по увеличению российского флота беспилотной авиации и созданию инструментов для его продвижения на рынке, включая лизинговые механизмы. Варятченко заявил, что в ходе такой деятельности эксперты увидели, что в разных регионах разный уровень восприятия возможностей использования беспилотников. Поэтому ГТЛК И «БАС» решили провести информирование субъектов РФ и объяснить, какие потребности можно закрыть с помощью БАС. Эта идея легла в основу игры по разработке сценария применения дронов, которая была полностью готова к презентации как раз перед стартом «Архипелага».
«Суть игры — в том, чтобы показать регионам, представителям их команд, что существует намного больше сценариев применения гражданских дронов, чем они себе представляют. Открою секрет: в большинстве экономических моделей дрон должен находиться в воздухе минимум 5-6 часов ежедневно. Если это условие не выполняется, эксплуатант попадает в поле нерентабельности. Так, в ходе игры становится очевидно, что выгоднее: взять БАС в аренду, в лизинг или сразу купить. Наша игра — это справочник сценариев по экономически эффективному использованию беспилотников в легкоусвояемой форме», — так глава компании объяснил изданию, с какой целью придумали игру и какую пользу она может принести регионам.
Игра включает в себя две части. Сначала участники проходят теоретическую часть, заполняя бланки для определения своих потребностей. После чего, когда они уже осведомлены, как функционируют рынок беспилотников и его услуг, начинается онлайн-часть, в рамках которой решаются практические вопросы. Финальное задание фактически представляет собой подготовку проекта по собственному региону с реальными данными.
Варятченко выделил несколько прикладных функций, то есть конкретных задач, которые помогает решать игра. Он рассказал о трех типовых заданиях: мониторинге лесного хозяйства (кейсах с лесными пожарами, подсчетах особей диких животных), перевозке и доставке грузов, сельскохозяйственных работах (кейсе с химической обработкой угодий от вредителей). Игроки получили возможность самостоятельно подсчитать площади лесов и длину маршрутов, ограничения грузов по весу и т. п.
«Новые Известия» отмечают, что по результатам защиты программ, созданных в рамках игры, удалось определить победившие субъекты РФ и обладателя Гран-при. Варятченко прокомментировал успехи победителей, перечислив качества и навыки участников, представляющих регионы, которые помогли им стать лидерами. Он заявил, что оценка команд проводилась комплексно. Было проанализировано, насколько доходчиво и четко подана информация о потребностях, насколько концептуально и грамотно сформулированы задачи, насколько возможна реализация.
Проекты участников оценивало два жюри. Одно состояло из представителей ГТЛК, НТИ, компаний-производителей, ассоциации «Аэронекст» и двух экспертов компании «БАС» — людей, которые долгое время работают в отрасли. Второе жюри непосредственно на месте сформировалось из участников команд. При этом номинация Гран-при присуждалась именно вторым жюри — победителем стала Республика Башкортостан. А по совокупности оценок профессионального жюри победу одержали Республика Саха (I место), Санкт-Петербург и Псковская область.