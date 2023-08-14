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Хабирову пожаловались на вывоз мусор на набережную в Ишимбае

«Миллионы и миллиарды»: как набережная в Башкирии превратилась в свалку

14 августа 2023, 10:01
Фото: Photobank Ura Media / 1MI

Хабирову пожаловались на вывоз мусор на набережную в Ишимбае

Жительница Ишимбая пожаловалась на загрязнение набережной реки Белой. Комментарий об этом она оставила на стене Хабирова

На странице Радия Хабирова в социальной сети ВКонтакте жительница Ишимбая Юлия Н. пожаловалась на загрязнение набережной. По словам неравнодушной гражданки, на благоустройство набережной в Ишимбае были потрачены «миллионы и даже миллиарды средств». Теперь берег реки Белой превращается в свалку. Также она приложила фото к комментарию, в которых видны груды разносортного мусора у водоёма.

Фото: Юлия Н. / Страница в социальной сети "В Контакте"

Редакция Mkset.ru обратилась к Юлии Н. Жительница ответила, что в нескольких метрах от въезда в городской пляж выгрузили груды строительного мусора. А переполненный бутылками, пластиком и другими отходами контейнер находится непосредственно у берега Белой, где отдыхают люди. По её словам, мусор попадает в реку.

Власти Ишимбайского района не предоставили оперативный комментарий по ситуации и попросили направить им письменный запрос. Ответ будет опубликован после его получения.

К слову, в апреле этого года стало известно, что благоустройство набережной в Ишимбае стало поводом для возбуждения уголовного дела.

#Идэль Гумеров#Новости Башкирии#Радий Хабиров#Общество#Экология
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