«Миллионы и миллиарды»: как набережная в Башкирии превратилась в свалку

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
На странице Радия Хабирова в социальной сети ВКонтакте жительница Ишимбая Юлия Н. пожаловалась на загрязнение набережной. По словам неравнодушной гражданки, на благоустройство набережной в Ишимбае были потрачены «миллионы и даже миллиарды средств». Теперь берег реки Белой превращается в свалку. Также она приложила фото к комментарию, в которых видны груды разносортного мусора у водоёма.
Редакция Mkset.ru обратилась к Юлии Н. Жительница ответила, что в нескольких метрах от въезда в городской пляж выгрузили груды строительного мусора. А переполненный бутылками, пластиком и другими отходами контейнер находится непосредственно у берега Белой, где отдыхают люди. По её словам, мусор попадает в реку.
Власти Ишимбайского района не предоставили оперативный комментарий по ситуации и попросили направить им письменный запрос. Ответ будет опубликован после его получения.
К слову, в апреле этого года стало известно, что благоустройство набережной в Ишимбае стало поводом для возбуждения уголовного дела.