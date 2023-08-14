«Миллионы и миллиарды»: как набережная в Башкирии превратилась в свалку

На странице Радия Хабирова в социальной сети ВКонтакте жительница Ишимбая Юлия Н. пожаловалась на загрязнение набережной. По словам неравнодушной гражданки, на благоустройство набережной в Ишимбае были потрачены «миллионы и даже миллиарды средств». Теперь берег реки Белой превращается в свалку. Также она приложила фото к комментарию, в которых видны груды разносортного мусора у водоёма.