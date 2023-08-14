Матрешка из Подмосковья стала самой большой в мире

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Рекорд был официально признан Реестром рекордов России и Международной книгой рекордов InterRecord.
Для создания этой матрешки было приглашено пять художников из Подмосковья, которые расписали ее в авторском стиле, сочетая элементы народных художественных промыслов с современностью. Организаторы проекта «Подмосковье — это мы» стремились сохранить духовность и традиции предков, удачно сочетая их с современным дизайном, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Российский дизайнер Мария Талат отметила, что этот рекорд является примером того, как искусство может объединить и удивить людей, сохраняя в себе национальную историю и традиции. Дизайн матрешки представляет собой современную интерпретацию традиционных русских узоров, что позволяет популяризировать народное искусство среди всех слоев населения.
Узоры, созданные художниками на этой матрешке, могут в будущем использоваться в качестве принтов для одежды, интерьеров и других дизайнерских элементов. Таким образом, появятся современные и актуальные вещи, которые будут напоминать об истоках нашей культуры.