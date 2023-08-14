Матрешка из Подмосковья стала самой большой в мире

На форуме «Подмосковье — это мы» была представлена огромная матрешка, изготовленная мастерами из подмосковных деревень в стиле народных художественных промыслов. Ее высота составляет 257 см, а обхват — 514 см. Это самая большая матрешка в России и во всем мире.