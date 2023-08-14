Мать-кукушка из Башкирии придумала оригинальный способ сбежать от пятерых детей

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
35-летняя женщина убежала в Москву, чтобы не платить алименты. Ее долг вырос до 500 тысяч рублей.
В Москве она пыталась всячески укрыться, сменила номер телефона и перестала пользоваться банковскими картами. Однако когда женщина вернулась в родное село, её поймали и доставили в районное отделение судебных приставов. В течение 10 суток она пробудет в спецприемнике.
Мать пятерых детей променяла свою семью на алкоголь и вакхальный образ жизни. Старшему ребенку сейчас тринадцать лет, младшему — три. Всех детей определили в детский дом.
Изначально её и мужа сначала ограничили, а потом лишили родительских прав.
«Суд обязал обоих родителей выплачивать алименты. Однако, оставив детей на попечении государства, мать и отец продолжили вести праздный образ жизни, но уже по отдельности», — пояснили в ведомстве.