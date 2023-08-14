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Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Женщина из Башкирии укрывалась в Москве, чтобы не платить алименты своим детям

Мать-кукушка из Башкирии придумала оригинальный способ сбежать от пятерых детей

14 августа 2023, 10:21
Фото: 1MI

Женщина из Башкирии укрывалась в Москве, чтобы не платить алименты своим детям

Известно, что стало с детьми — подробности истории рассказали в федеральной службе судебных приставов республики.

35-летняя женщина убежала в Москву, чтобы не платить алименты. Ее долг вырос до 500 тысяч рублей.

В Москве она пыталась всячески укрыться, сменила номер телефона и перестала пользоваться банковскими картами. Однако когда женщина вернулась в родное село, её поймали и доставили в районное отделение судебных приставов. В течение 10 суток она пробудет в спецприемнике.

Мать пятерых детей променяла свою семью на алкоголь и вакхальный образ жизни. Старшему ребенку сейчас тринадцать лет, младшему — три. Всех детей определили в детский дом.

Изначально её и мужа сначала ограничили, а потом лишили родительских прав.

«Суд обязал обоих родителей выплачивать алименты. Однако, оставив детей на попечении государства, мать и отец продолжили вести праздный образ жизни, но уже по отдельности», — пояснили в ведомстве.
#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Дети-сироты
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