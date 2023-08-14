Мать-кукушка из Башкирии придумала оригинальный способ сбежать от пятерых детей

В Москве она пыталась всячески укрыться, сменила номер телефона и перестала пользоваться банковскими картами. Однако когда женщина вернулась в родное село, её поймали и доставили в районное отделение судебных приставов. В течение 10 суток она пробудет в спецприемнике.