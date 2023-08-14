Максим Орешкин: Рост экономики во 2-м квартале по отношению к 2022 году составил 4,9%

Дефицит федбюджета во втором квартале 2023 года составил 0,3 триллиона рублей, что значительно ниже по сравнению с первым кварталом, когда этот показатель был 2,1 триллиона рублей. Профицитный бюджет ожидается уже в третьем квартале. В целом по году бюджетный баланс должен достичь планового уровня в 2,0 процента ВВП.