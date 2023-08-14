Максим Орешкин: Рост экономики во 2-м квартале по отношению к 2022 году составил 4,9%

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Помощник президента РФ Максим Орешкин рассказал о структурной трансформации российской экономической системы и необходимом курсе рубля, сообщает издание tass.ru.
«В этом году удалось посетить десятки предприятий в более чем 20 регионах. Везде отмечаются позитивные тенденции. Главное изменение последнего года — увеличение инвестиций предприятий в создание новых технологических решений, научных заделов и обучение кадров», — сообщил экономист.
Эксперт отметил также активную поддержку данных трендов со стороны российского правительства и региональных властей. По мнению Орешкина, такой подход приведет к положительным системным эффектам для экономики.
Максим Орешкин заявил, что быстрая фаза экономического восстановления уже прошла. В дальнейшем ожидается замедление роста до более устойчивого диапазона в 2,0–2,5 процента в год.
Дефицит федбюджета во втором квартале 2023 года составил 0,3 триллиона рублей, что значительно ниже по сравнению с первым кварталом, когда этот показатель был 2,1 триллиона рублей. Профицитный бюджет ожидается уже в третьем квартале. В целом по году бюджетный баланс должен достичь планового уровня в 2,0 процента ВВП.
Одним из факторов, обеспечивающих положительную динамику, является активный рост бюджетных доходов. Только за второй квартал 2023 года прирост ненефтегазовых доходов составил 43,6 процента в годовом исчислении. В июле этот показатель также был достаточно высоким — 35,5 процента.
Баланс текущего счета во втором квартале составил 8,6 миллиарда долларов, то есть существенно сократился. Это повлекло за собой ослабление рубля. По мнению Максима Орешкина, в ближайшие месяцы текущий счет может восстановиться, достигнуть уровней второго полугодия 2022 года. Этому будет способствовать рост цен на базовую экспортную продукцию — продовольствие, энергоносители, металлы.
Как отметил помощник президента РФ, если изучить структуру формирования денежной массы, то основную роль в разгоне спроса сыграло кредитование предприятий и граждан. Так, корпоративный кредит обеспечил формирование девяти с половиной триллионов дополнительного спроса в российской экономике, рост кредита гражданам — 3,3 триллиона рублей. В последние месяцы кредитование набирает темпы. При этом особые опасения у Орешкина вызывает потребительское кредитование, которое становится все более активным.
Экономист считает, что у Центробанка есть все необходимые инструменты для стабилизации ситуации уже в ближайшее время, а также для обеспечения снижения активности кредитования до устойчивых уровней.