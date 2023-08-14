«Культурный» скандал: главный режиссер известного театра Уфы заявил об увольнении

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В Башдрамтеатре имени Мажита Гафури в Уфе может смениться главный режиссер. Информация о якобы скором увольнении Айрата Абушахманова появилась в социальных сетях.
— Вчера распространилась информация, что Абушахманов А.А. снят с должности главного режиссера и 16 августа коллективу Башдрама представят нового главрежа. Непонятно, чем не угодил верхам Айрат Абушахманов, лауреат премии им. С. Юлаева, обладатель спецпремии «Золотая Маска», создатель самых популярных спектаклей театра, — пишет Шаура Г.
Со слов женщины, актеров театра уже якобы оповестили об увольнении Айрата Абушахманова.
Между тем в официальной группе Башдрамтеатра «Вконтакте» информацию о кадровых изменениях опровергают. В публикации говорится о том, что вопрос об увольнении Айрата Абушахманова с должности режиссера-постановщика не поднимается.
На данную формулировку обратил внимание и сам Абушахманов. В частности, режиссер поинтересовался у коллег-авторов публикации, являются ли данные слова «технической ошибкой».
— Постов режиссёра-постановщика в театре два. И оба они заняты двумя режиссерами, — пояснил сам Абушахманов.
В комментариях к публикации в сообществе жители республики встали на защиту главного режиссера театра.
— Эта новость шокировала! Хочется верить, что здравомыслие одержит верх, — пишет Айлибану К.
— Айрат Ахтямович — выдающийся режиссер!!! Он нужен своему народу, театру! , — считает Альфия Ю.
Некоторые пользователи изъявили желание выйти на одиночный пикет в защиту Айрата Абушахманова.
Mkset обратился за комментарием в пресс-службу Министерства культуры РБ. Оперативно комментировать информацию там не стали. Редакция направила письменный запрос и опубликует ответ после его получения.
49-летний Айрат Абушахманов — заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева. Являлся главным режиссером Башдрамтеатра в Уфе в 2055-2012 годах и с 2019 года работает на данном посту по сей день. Как отмечается на сайте самого театра, впервые в истории драматических театров Башкирии спектакль Абушахманова «Пролетая над гнездом кукушки» был выдвинут на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска». Также спектакль получил Гран-при Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык» (призы «За лучший спектакль», «За лучшую режиссуру», «За лучшую мужскую роль») и участвовал в IX Всероссийском фестивале «Реальный театр» в Екатеринбурге и Международном театральном фестивале «Панорама» в Минске. В 2014 году спектакль «Черноликие» стал лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа художника по костюмам».
В 2017 году спектакль «Зулейха открывает глаза» стал обладателем специальной премии жюри драматического театра и театра кукол «Золотой маски». Напомним, данный спектакль был отменен в Башдрамтеатре из-за позиции автора произведения Гузель Яхиной на тему СВО.