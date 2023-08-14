«Культурный» скандал: главный режиссер известного театра Уфы заявил об увольнении

49-летний Айрат Абушахманов — заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева. Являлся главным режиссером Башдрамтеатра в Уфе в 2055-2012 годах и с 2019 года работает на данном посту по сей день. Как отмечается на сайте самого театра, впервые в истории драматических театров Башкирии спектакль Абушахманова «Пролетая над гнездом кукушки» был выдвинут на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска». Также спектакль получил Гран-при Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык» (призы «За лучший спектакль», «За лучшую режиссуру», «За лучшую мужскую роль») и участвовал в IX Всероссийском фестивале «Реальный театр» в Екатеринбурге и Международном театральном фестивале «Панорама» в Минске. В 2014 году спектакль «Черноликие» стал лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа художника по костюмам».