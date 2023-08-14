Карантин в Башкирии, пожар и экстремальное маловодье

Жительница республики Гульсина Я. обратилась с Радию Хабирову с просьбой решить вопрос с вакцинами. Она оставила комментарий на его странице «В Контакте» с жалобой на отсутствие прививок от кори, краснухи и паротита. По словам Гульсины Я., препаратов нет как в государственных поликлиниках, так и в частных больницах. Гульсина Я. отметила, что предпочитает прививаться, а также хочет сделать прививку своему ребёнку, особенно в «пик заболеваемости кори». С ее слов, обзвонив 6-7 клиник, она поняла, что вакцин нет и когда они будут — неизвестно. Кроме того, по словам женщины, в поликлинике по месту регистрации нет прививки от пневмококковой инфекции «Превенар». Вместо «Превенара» ей предложили «Пневмотекс», которой гражданка не склонна доверять из-за отсутствия отзывов. Ближайшим городом, где есть нужная вакцина, с ее же слов, оказался Челябинск.