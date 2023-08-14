Карантин в Башкирии, пожар и экстремальное маловодье

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Вечером 13 августа в Агидели загорелся мусор на полигоне твердых бытовых отходов. Как сообщает пресс-служба МЧС РБ, очаг удалось локализовать на площади 1 га. О горении стало известно из социальных сетей. Местных жителей обеспокоил поднимающийся над городом дым, уже после, слов горожан, закоптило и весь населенный пункт.
Глава Башкирии ввел карантин на территории Уфимского района, где накануне подтвердились случая заболевания птичьим гриппом. Согласно указу, эпизодическим очагом заболевания признана территория цеха промышленного стада АО «Птицефабрика „Башкирская“ в селе Авдон. Угрожаемой зоной признана территория в радиусе 5 километров от границ очага, включая саму птицефабрику. Кроме того, в зону наблюдения „помещены“ территории в радиусе 10 километров от границ, включая Демский район Уфы.
35-летняя Мать-Кукушка из Башкирии укрывалась в Москве, чтобы не платить алименты своим детям. Ее долг вырос до 500 тысяч рублей. В Москве она сменила номер телефона и перестала пользоваться банковскими картами. Однако когда женщина вернулась в родное село, её поймали и доставили в районное отделение судебных приставов. В течение 10 суток она пробудет в спецприемнике. Мать пятерых детей променяла свою семью на алкоголь и вакхальный образ жизни. Старшему ребенку сейчас тринадцать лет, младшему— три. Всех детей определили в детский дом.
Жительница республики Гульсина Я. обратилась с Радию Хабирову с просьбой решить вопрос с вакцинами. Она оставила комментарий на его странице «В Контакте» с жалобой на отсутствие прививок от кори, краснухи и паротита. По словам Гульсины Я., препаратов нет как в государственных поликлиниках, так и в частных больницах. Гульсина Я. отметила, что предпочитает прививаться, а также хочет сделать прививку своему ребёнку, особенно в «пик заболеваемости кори». С ее слов, обзвонив 6-7 клиник, она поняла, что вакцин нет и когда они будут — неизвестно. Кроме того, по словам женщины, в поликлинике по месту регистрации нет прививки от пневмококковой инфекции «Превенар». Вместо «Превенара» ей предложили «Пневмотекс», которой гражданка не склонна доверять из-за отсутствия отзывов. Ближайшим городом, где есть нужная вакцина, с ее же слов, оказался Челябинск.
Семьи в Башкирии массово распадаются. По данным Росстата за первое полугодие в Башкирии было зафиксировано 9,2 тыс. новых браков. В сравнение с прошлым годом рост составил всего лишь на 3%. За это же время в Республике рассталось 8,1 тыс. семей. Это на 0,4% меньше прошлогоднего показателя. Получается, что зарегистрированных браков всего на 10% больше, чем регистрированных разводов. Также, в Приволжье Башкирия стала лидером по числу разводов
Доктор биологических наук Василий Мартыненко высказался по поводу обмеления озера Аслыкуль, он переживает, что если тендеция продолжится, то оно превратится в болота. Мартыненко отмечает, что раньше возле озера был лес, который защищал территорию от сильных ветров и выдувания снежных осадков. Если бы по всему северному, северо-западному и северо-восточному берегу здесь были бы деревья, проблема бы не стояла так остро. Руководитель УФИЦ РАН Василий Мартыненко также надеется на повтор «водных» годов