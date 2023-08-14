Как правильно реагировать родителям на бурные протесты ребёнка против школы

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
По словам Гусевой, часто перед поступлением в школу дети готовятся активно и с интересом. Но после начала занятий они часто начинают скучать, что означает, что для них более интересной является ролевая игра. В таких случаях рекомендуется дать ребенку время поиграть. Можно выделить час вечером на развлечения, а уроки проводить днем, пишет ИА RuNews24.ru
По мнению специалиста, положительное отношение ребенка к школе зависит от того, как его воспринимает взрослый, который является значимым для него — его родитель. Важно поощрять начинающего ученика за каждое достижение. Фразы вроде «Ты молодец», «Я всегда верил в тебя», «Я горжусь тобой», «Ты хорошо справился» помогают повысить интеллектуальные достижения даже у взрослых, не говоря уже о детях.
Гусева также рекомендует не отправлять детей в школу натощак, а предложить им завтрак, печенье, конфетку или бутерброд. Это не только обеспечит организм нужной глюкозой, но и будет проявлением заботы и внимания. Таким образом, ребенок будет чувствовать себя защищенным. Если педагог жалуется на поведение ребенка, а родители без разбору его наказывают, то у ребенка может возникнуть отрицательное отношение к школе.