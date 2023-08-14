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Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Как правильно реагировать родителям на бурные протесты ребёнка против школы

14 августа 2023, 07:23
В эксклюзивном разговоре с RuNews24.ru Анна Гусева, старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» и психотерапевт, поделилась своими рекомендациями по правильной реакции родителей на бурные протесты детей против школы.

По словам Гусевой, часто перед поступлением в школу дети готовятся активно и с интересом. Но после начала занятий они часто начинают скучать, что означает, что для них более интересной является ролевая игра. В таких случаях рекомендуется дать ребенку время поиграть. Можно выделить час вечером на развлечения, а уроки проводить днем, пишет ИА RuNews24.ru

По мнению специалиста, положительное отношение ребенка к школе зависит от того, как его воспринимает взрослый, который является значимым для него — его родитель. Важно поощрять начинающего ученика за каждое достижение. Фразы вроде «Ты молодец», «Я всегда верил в тебя», «Я горжусь тобой», «Ты хорошо справился» помогают повысить интеллектуальные достижения даже у взрослых, не говоря уже о детях.

Гусева также рекомендует не отправлять детей в школу натощак, а предложить им завтрак, печенье, конфетку или бутерброд. Это не только обеспечит организм нужной глюкозой, но и будет проявлением заботы и внимания. Таким образом, ребенок будет чувствовать себя защищенным. Если педагог жалуется на поведение ребенка, а родители без разбору его наказывают, то у ребенка может возникнуть отрицательное отношение к школе.

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