Как правильно реагировать родителям на бурные протесты ребёнка против школы

Гусева также рекомендует не отправлять детей в школу натощак, а предложить им завтрак, печенье, конфетку или бутерброд. Это не только обеспечит организм нужной глюкозой, но и будет проявлением заботы и внимания. Таким образом, ребенок будет чувствовать себя защищенным. Если педагог жалуется на поведение ребенка, а родители без разбору его наказывают, то у ребенка может возникнуть отрицательное отношение к школе.