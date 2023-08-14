Итоги полугодовой деятельности рабочей группы по СВО переданы главе государства

«В Республике Башкортостан участникам специальной военной операции и членам их семей оказывается всесторонняя поддержка — от бесплатного питания детей в школах и льгот по транспортному налогу до наделения их правом приобретать жилье по цене ниже рыночной и первоочередного выделения древесины на строительство и ремонт дома. В период весенней сессии были приняты законы о бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей, об их первоочередном приеме по личным вопросам в органах государственной власти и местного самоуправления. И система региональных мер поддержки постоянно совершенствуется, реализуются всё новые инициативы. Фракция „Единая Россия“ принимает в этой работе самое активное участие, причем не только в законотворческом ключе. Депутаты осуществляют патронаж семей мобилизованных, сопровождают гуманитарные конвои, выезжают в зону СВО, участвуют в работе Волонтерского штаба имени Минигали Шаймуратова. Создан депутатский фонд, средства которого идут на нужды наших бойцов, в том числе на закупку теплых вещей и экипировки. Словом, помогаем и будем помогать по всем направлениям», — рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.