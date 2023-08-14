Итоги полугодовой деятельности рабочей группы по СВО переданы главе государства

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
Отчет о проделанной работе направили президенту, о чем заявил глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Как сообщает rostovgazeta.ru, на основе обращений в рабочую группу были подготовлены десятки инициатив. Многие из них уже нашли свое воплощение в федеральном законодательстве.
Руководитель рабочей группы Турчак перечислил такие утвержденные законопроекты, как признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, право участников спецоперации на бесплатную поддержку юристов, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в высшие учебные заведения и некоторые другие меры поддержки.
Непрерывно ведется деятельность по доработке и внедрению приоритетных инициатив. Речь идет о законопроектах, обеспечивающих учет боевого опыта и квалификации, полученных бойцами СВО в составе добровольческих формирований, при переводе на контрактную службу, а также о формировании «бесшовного механизма» перевода военнослужащих из военных в гражданские больницы и обратно с целью лечения и реабилитации, наращивании пропускных возможностей военно-врачебных комиссий.
Ряд законодательных инициатив, созданных при участии рабочей группы по вопросам СВО, уже направлены на рассмотрение Госдумой в рамках осенней сессии. Так, планируется разобрать значимость инициативы, освобождающей погибших или тяжелораненых поручителей — участников СВО от обязательств по кредитам. Кроме того, депутаты Госдумы будут изучать закон о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, которые оформляют к себе в штат участников СВО.
Отдельно стоит упомянуть законопроект о механизме обязательного государственного страхования добровольцев спецоперации. Также будет продолжаться и рассмотрение законопроекта, согласно которому семьи бывших сотрудников правоохранительных органов, погибших в зоне СВО, получат право на сохранение выплат на жилье. Подобные выплаты с учетом специфики конкретного региона и вида службы погибшего будут составлять от 2,7 миллиона до почти пяти миллионов рублей.
По результатам весенней сессии парламента удалось утвердить предложение рабочей группы по вопросам СВО о выплате материальной помощи мобилизованным работодателями в период приостановления трудового договора и защите прав мобилизованных членов потребительских сельхозкооперативов. Такие законопроекты обеспечат защиту трудовых и финансовых прав участников спецоперации. Подписан закон о выплате социальной помощи бойцам СВО в денежном эквиваленте.
Как сообщает сайт «Единой России», непрерывно идет работа по формированию единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и их семей.
«В Республике Башкортостан участникам специальной военной операции и членам их семей оказывается всесторонняя поддержка — от бесплатного питания детей в школах и льгот по транспортному налогу до наделения их правом приобретать жилье по цене ниже рыночной и первоочередного выделения древесины на строительство и ремонт дома. В период весенней сессии были приняты законы о бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей, об их первоочередном приеме по личным вопросам в органах государственной власти и местного самоуправления. И система региональных мер поддержки постоянно совершенствуется, реализуются всё новые инициативы. Фракция „Единая Россия“ принимает в этой работе самое активное участие, причем не только в законотворческом ключе. Депутаты осуществляют патронаж семей мобилизованных, сопровождают гуманитарные конвои, выезжают в зону СВО, участвуют в работе Волонтерского штаба имени Минигали Шаймуратова. Создан депутатский фонд, средства которого идут на нужды наших бойцов, в том числе на закупку теплых вещей и экипировки. Словом, помогаем и будем помогать по всем направлениям», — рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.