ГК «Жилой Квартал» поздравляет всех с «Днём строителя»!

— «День строителя» — это праздник не только рабочих на стройке, а всей отрасли. Ведь для того, чтобы люди могли жить в своей квартире или доме, тысячи профессионалов трудятся на протяжении нескольких лет. Возведение дома — это тяжелый и трудоемкий процесс, который начинается с идеи, реализованной проектировщиками, архитекторами, дизайнерами, эргономистами и многими другими, а замыкают его отделочники. От лица ГК «Жилой Квартал» я хочу поздравить с профессиональным праздником всех, кто имеет отношение к строительству, а также ветеранов отрасли и студентов профильных специальностей. И хочу пожелать, чтобы ваш труд всегда был востребован и по достоинству оценен, проекты удачными, а работа плодотворной. — поделился Евгений Вечков, генеральный директор ГК «Жилой Квартал».