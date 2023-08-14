ГК «Жилой Квартал» поздравляет всех с «Днём строителя»!

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И куда бы мы ни пошли, нас всегда окружают результаты их труда. Поэтому вполне закономерно, что у людей, которые строят наше будущее, есть свой профессиональный праздник. Каждое второе воскресение августа вся страна отмечает «День строителя» и сегодня крупнейший застройщик загородной недвижимости РБ, «Жилой Квартал», подвел итоги первого полугодия и рассказал о планах на будущее.
— «День строителя» — это праздник не только рабочих на стройке, а всей отрасли. Ведь для того, чтобы люди могли жить в своей квартире или доме, тысячи профессионалов трудятся на протяжении нескольких лет. Возведение дома — это тяжелый и трудоемкий процесс, который начинается с идеи, реализованной проектировщиками, архитекторами, дизайнерами, эргономистами и многими другими, а замыкают его отделочники. От лица ГК «Жилой Квартал» я хочу поздравить с профессиональным праздником всех, кто имеет отношение к строительству, а также ветеранов отрасли и студентов профильных специальностей. И хочу пожелать, чтобы ваш труд всегда был востребован и по достоинству оценен, проекты удачными, а работа плодотворной. — поделился Евгений Вечков, генеральный директор ГК «Жилой Квартал».
— 22 года на рынке недвижимости;
— 1,5 млн кв. метров введено в эксплуатацию;
— более 50 000 человек счастливо живут в домах, построенных компанией;
— 13 проектов реализовано;
— 300 Га площадь текущей застройки;
— 53% клиентов обращаются по рекомендации;
— 25% сотрудников компании проживают в домах построенных ГК «Жилой Квартал».
ГК «Жилой Квартал» ещё раз поздравляет всех, кто работников строительной отрасли с профессиональным праздником и желает успешной реализации интересных проектов!
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