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ГК «Жилой Квартал» поздравляет всех с «Днём строителя»!

ГК «Жилой Квартал» поздравляет всех с «Днём строителя»!

14 августа 2023, 04:00
Фото: ГК "Жилой Квартал"
В мире не так много специальностей, которые могут сравниться с профессией строитель. Для «созидания» необходимо обладать разнообразием знаний и навыков, творческой фантазией, и конечно же ответственностью.

И куда бы мы ни пошли, нас всегда окружают результаты их труда. Поэтому вполне закономерно, что у людей, которые строят наше будущее, есть свой профессиональный праздник. Каждое второе воскресение августа вся страна отмечает «День строителя» и сегодня крупнейший застройщик загородной недвижимости РБ, «Жилой Квартал», подвел итоги первого полугодия и рассказал о планах на будущее.

— «День строителя» — это праздник не только рабочих на стройке, а всей отрасли. Ведь для того, чтобы люди могли жить в своей квартире или доме, тысячи профессионалов трудятся на протяжении нескольких лет. Возведение дома — это тяжелый и трудоемкий процесс, который начинается с идеи, реализованной проектировщиками, архитекторами, дизайнерами, эргономистами и многими другими, а замыкают его отделочники. От лица ГК «Жилой Квартал» я хочу поздравить с профессиональным праздником всех, кто имеет отношение к строительству, а также ветеранов отрасли и студентов профильных специальностей. И хочу пожелать, чтобы ваш труд всегда был востребован и по достоинству оценен, проекты удачными, а работа плодотворной. — поделился Евгений Вечков, генеральный директор ГК «Жилой Квартал».

  • Дебют в городской застройке — начало строительства ЖК «Сапфир». ГК «Жилой Квартал» выбрала для его строительства один из старейших районов Уфы, в 5 минутах ходьбы от остановки «Фирма „Мир“. И продумала каждую деталь: эргономичные квартиры, эстетичные парадные, безопасная территория двора и великолепные виды.
  • Вывод на рынок уникального коттеджного посёлка „Созвездие Цефей“. Это первый коттеджный посёлок в России, который спроектирован по карте настоящего созвездия. В проекте всё продуманно для комфорта проживающих в нём людей, а каждая деталь дополняет и создаёт целостный образ и концепцию посёлка. Здесь планируется построить 100 эргономичных коттеджей и таунхаусов в едином архитектурном стиле, с изысканными фасадами, выполненными по технологии „Баварская кладка“ в благородной серо-коричневой гамме. К домам будут подключены все к коммуникации, а за порядком на территории будет следить собственная управляющая компания.
  • Старт продаж новых очередей строительства в текущих проектах. Началось возведение 3 многоквартирных домов в популярных загородных жилых комплексах „Михайловка Green Place“ и „Зубово Life Garden“.
  • Ввод в эксплуатацию более 40 000 кв. м. Всего за полгода ГК „Жилой Квартал“ ввела в эксплуатацию более 100 домов, среди которых таунхаусы и комфортабельные коттеджи в посёлках „Гудвилл Парк“, „Зубово Life 3“ и „Михайловка Green 2“, а также многоквартирные дома в жилых комплексах „Михайловка Green Place“ и „Зубово Life Garden“. Благодаря чему около 1000 семей справили своё новоселье. При этом нужно отметить, что большинство из них сделали это раньше обещанного застройщиком срока. Что в очередной раз подтверждает надёжность компании.
  • О ГК „Жилой Квартал“ в цифрах:

 — 22 года на рынке недвижимости;

 — 1,5 млн кв. метров введено в эксплуатацию;

 — более 50 000 человек счастливо живут в домах, построенных компанией;

 — 13 проектов реализовано;

 — 300 Га площадь текущей застройки;

 — 53% клиентов обращаются по рекомендации;

 — 25% сотрудников компании проживают в домах построенных ГК «Жилой Квартал».

  • Планы на будущее. ГК «Жилой Квартал» не просто идёт в ногу со временем, но и стремится предвосхищать запросы рынка, внедряя интересные решения. На данный момент компания активно работает над новыми проектами, которые обязательно придутся по вкусу даже самым избалованным уфимцам, среди которых есть как концептуальные коттеджные посёлки и современные проекты домов в стиле Хайтек, так и многоквартирные дома нового поколения в благоустроенном пригороде.

ГК «Жилой Квартал» ещё раз поздравляет всех, кто работников строительной отрасли с профессиональным праздником и желает успешной реализации интересных проектов!

#Общество#Новости#Уфа#Андрей Королев
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