«Экстремальное маловодье»: что происходит с популярным озером в Башкирии

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Сохранение природных водоемов на территории республики Башкортостан и их экологическое здоровье становится все более актуальной задачей. Руководитель УФИЦ РАН Василий Мартыненко выразил обеспокоенность за дальнейшую судьбу озера Аслыкуль:
«Я все-таки надеюсь на повтор „водных“ годов, и, конечно, надо решать проблемы с распашкой земель вокруг озера, проблемы снегозадержания», — говорит Эксперт
Мартыненко так же отмечает, что раньше возле озера был лес, который защищал территорию от сильных ветров и выдувания снежных осадков. Если бы по всему северному, северо-западному и северо-восточному берегу здесь были бы деревья, проблема бы не стояла так остро.
Стоит также отметить, что по словам начальника отдела водных ресурсов по РБ Камского БВУ Виталия Тюра, тенденция нарастания маловодья наблюдается по всей республике.
«Экстремальные маловодья наблюдались в 2010-м, 2012-м, 2021-м, 2022-м и вот теперь в 2023-м году. Вообще, произошло достаточно серьезное смещение по регионам России», — добавил эксперт.
Напомним, что в этом году не только озеро Аслы-куль подверглось обмелению. Река «Белая» также столкнулась с этой проблемой и по сей день находится под угрозой.