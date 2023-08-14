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Updated Сегодня, 12:46

БНА «Траст» объявил об аукционе активов «Транс — Ойл» и АО «Инга»

БНА «Траст» объявил об аукционе активов «Транс — Ойл» и АО «Инга»

14 августа 2023, 12:44
Фото: 1MI
Банк непрофильных активов «Траст» выставил на торги 100% АО «Инга» и 100% акций «Транс — Ойл», а также права требования по кредитным договорам. Стартовая цена — 7,8 млрд рублей.

Сбор заявок продлится до 11 октября, торги состоятся 19 октября.

Аукцион пройдет на ЭТП «Фабрикант».

АО «Инга» владеет лицензиями на добычу нефти и газа на Поттымско-Ингинском и Восточно-Ингинском участках Красноленинского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе. У АО «Транс-Ойл» есть действующая лицензия на Пальяновский участок (юго-восточная часть) в том же регионе.

У компаний имеется вся необходимая инфраструктура для добычи, в том числе дожимная насосная станция с узлом подготовки нефти, а также пункт сдачи продукции в магистральный трубопровод. К кустовым площадкам есть подъезд круглый год. Извлекаемые запасы (АВС1 + С2) двух компаний составляют 127 млн тонн нефти и 23 млрд куб. метров газа. В 2022 году добыча нефти составила 120 тыс. тонн.

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