Реставрация известного фонтана в Уфе обойдется почти в 300 млн рублей

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Вчера, 12 августа, началась подготовка по благоустройству площади перед фонтаном, об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Также он поблагодарил главу Башкирии за поддержку данного проекта.
«Приступили к подготовительным работам. Подошли комплексно. Территория будет разделена на несколько зон, чтобы уфимцы и гости столицы могли комфортно, интересно и безопасно проводить время всей семьей», — пишет Мавлиев.
Бюджет работ составит 298,5 млн. рублей. Они будут проводиться в три этапа: сначала окружающая территория, после сам фонтан, а вот на конец под реконструкцию попадёт храма Кирилла и Мефодия. В дополнение к этому, за кинотеатром «Искра» будет обустроен сквер.
Продолжительность проекта на настоящий момент рассчитана на 2 года, а вот реконструкция самого фонтана планируется в 2024 году.