Реставрация известного фонтана в Уфе обойдется почти в 300 млн рублей

Бюджет работ составит 298,5 млн. рублей. Они будут проводиться в три этапа: сначала окружающая территория, после сам фонтан, а вот на конец под реконструкцию попадёт храма Кирилла и Мефодия. В дополнение к этому, за кинотеатром «Искра» будет обустроен сквер.