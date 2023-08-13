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Published Сегодня, 07:51

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Реставрация фонтана «Мальчик с кураем» возле «Искры» в Уфе обойдется в 298,5 млн

Реставрация известного фонтана в Уфе обойдется почти в 300 млн рублей

13 августа 2023, 07:51
Фото: t.me/ratmirmavliev

Реставрация фонтана «Мальчик с кураем» возле «Искры» в Уфе обойдется в 298,5 млн

В Уфе в последующие два года будут проводиться работы по реставрации фонтана «Мальчик с кураем» и облагораживании территории.

Вчера, 12 августа, началась подготовка по благоустройству площади перед фонтаном, об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Также он поблагодарил главу Башкирии за поддержку данного проекта.

«Приступили к подготовительным работам. Подошли комплексно. Территория будет разделена на несколько зон, чтобы уфимцы и гости столицы могли комфортно, интересно и безопасно проводить время всей семьей», — пишет Мавлиев.

Бюджет работ составит 298,5 млн. рублей. Они будут проводиться в три этапа: сначала окружающая территория, после сам фонтан, а вот на конец под реконструкцию попадёт храма Кирилла и Мефодия. В дополнение к этому, за кинотеатром «Искра» будет обустроен сквер.

Продолжительность проекта на настоящий момент рассчитана на 2 года, а вот реконструкция самого фонтана планируется в 2024 году.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Новости Уфы#Фонтан#Общество
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