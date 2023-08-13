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В Уфе под снос пойдут дома в Орджоникидзевском районе

В Уфе под снос пойдут дома в Орджоникидзевском районе

13 августа 2023, 11:01
Фото: Антон Засимов / 1MI
С жалобой на аварийное состояние домов к главе Башкирии обратилась уфимка. Об этом она написала в комментариях на его странице ВКонтакте.
«Двухэтажные дома в ужасном аварийном состоянии, в подъездах подвалы затоплены, крыши прогнили, ремонт становится колоссально дорого оплатить. Мы ждём информацию по расселению из жилых аварийных домов по ул. Пекинская, Кремлёвская вот уже несколько лет», — сообщила женщина в своём комментарии.

На жалобу уфимки отозвалась Марина Антонова, заместитель начальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации Уфы. По её словам, расселением и сносом домов в Орджоникидзевском районе занимаются следующие застройщики: «АгидельИнвестСтрой» — ул. Кремлевская, Борисоглебская, Кольцевая, Коммунаров, Пекинская; «Наш Новый город» — ул. Свободы, Ломоносова, Кремлевская, Пекинская; «ПСК-6» — ул. Кремлевская, Кольцевая, Коммунаров, Черниковская.

Помимо этого, Марина также сообщила о том, что на данный момент уже разработан и утверждён проект, по которому на территориях улицы Интернациональная, Ульяновых, Нежинская, Победы, Первомайская Гончарова, Черниковская и Свободы также снесут аварийные дома.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Новости Уфы#Аварийные дома#Жилые дома
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