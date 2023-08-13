В Уфе под снос пойдут дома в Орджоникидзевском районе

Помимо этого, Марина также сообщила о том, что на данный момент уже разработан и утверждён проект, по которому на территориях улицы Интернациональная, Ульяновых, Нежинская, Победы, Первомайская Гончарова, Черниковская и Свободы также снесут аварийные дома.