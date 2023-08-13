В Сибае найден подозреваемый в убийстве несовершеннолетней

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Пропала девушка 10 августа, об этом в полицию сообщила её тётя, у которой на тот момент она гостила. По словам женщины, племянница оправилась днём гулять с друзьями, но домой так и не вернулась.
Сибайский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Тело потерпевшей обнаружили в 3-х километрах от села Галиахметово. При осмотре местности были также найдены детали автомобиля отечественного производства. По ходу дела было обнаружено авто «ВАЗ 21114» со схожими повреждениями. Хозяином машины оказался 16-летний подросток, с котором и была замечена девушка перед своим исчезновением. Подозреваемый сознался в содеянном.
По одной из версий, 9 августа друзья собрались компанией для распития спиртных напитков. Позднее один из парней решил подвезти 17-летнююм девушку, но до дома они так и не добрались. Как рассказывает сам подозреваемый, по дороге они серьёзно поссорились, в результате чего тот отвёз подругу в безлюдное место, где нанёс ей удар топором по голове. От нанесённой травмы та скончалась на месте, после преступник оттащил тело своей жертвы и стремительно покинул место преступления, но в спешке повредил авто.
В данный момент следователи опрашивают свидетелей, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле руководства следственного управления республики.