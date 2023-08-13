В Сибае найден подозреваемый в убийстве несовершеннолетней

По одной из версий, 9 августа друзья собрались компанией для распития спиртных напитков. Позднее один из парней решил подвезти 17-летнююм девушку, но до дома они так и не добрались. Как рассказывает сам подозреваемый, по дороге они серьёзно поссорились, в результате чего тот отвёз подругу в безлюдное место, где нанёс ей удар топором по голове. От нанесённой травмы та скончалась на месте, после преступник оттащил тело своей жертвы и стремительно покинул место преступления, но в спешке повредил авто.