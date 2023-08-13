Пожар в глэмпинге в Уфе: дом-шалаш превратился в пепел

Сообщение о пожаре поступило накануне вечером. Как сообщает главное управление МЧС по Республике Башкортостан, пламя охватило одно из зданий комплекса, однако прибывшим пожарным удалось потушить огонь до того, как тот успел перекинуться на соседние объекты.