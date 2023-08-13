Пожар в глэмпинге в Уфе: дом-шалаш превратился в пепел

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Сообщение о пожаре поступило накануне вечером. Как сообщает главное управление МЧС по Республике Башкортостан, пламя охватило одно из зданий комплекса, однако прибывшим пожарным удалось потушить огонь до того, как тот успел перекинуться на соседние объекты.
Пострадавших нет.
Дознаватель МЧС России в настоящий момент устанавливает причины и обстоятельства возникновения огня.
Сообщается, что организация комплекса отказалась комментировать ситуацию.
Напоминаем, что вчера на балконе жилого дома в Уфе вспыхнул ещё один пожар, в результате которого пожарными были эвакуированы 15 человек.