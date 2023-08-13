Повышение цен: какие продукты подорожали в Башкирии за месяц

Помимо этого, в список подорожавших продуктов по региону вошли бананы (на 11,3%) — цена которых возросла до 102,19 ₽, лимоны (на 7%) — до 173,57 ₽, груши (на 6,7%) — до 191,93 ₽, белокочанная капуста (на 4,9%) до 54,62 ₽, сахар (на 4,2%) до 71,05 ₽, яйца куриные (на 3,1%) — до 64,13 ₽.