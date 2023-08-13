mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Повышение цен: какие продукты подорожали в Башкирии за месяц

Повышение цен: какие продукты подорожали в Башкирии за месяц

13 августа 2023, 11:01
Фото: Анна Доронина / 1MI
Башстат рассказал, насколько выросли цены на продукты за прошедший месяц.

Наибольший скачок цен наблюдается у апельсинов, в июле они подорожали на 33,2%, достигнув стоимости в 115,06 рублей за килограмм. Вместе с ними на 13,3% в цене выросли яблоки. Цена за килограмм аналогична апельсинам.

Помимо этого, в список подорожавших продуктов по региону вошли бананы (на 11,3%) — цена которых возросла до 102,19 ₽, лимоны (на 7%) — до 173,57 ₽, груши (на 6,7%) — до 191,93 ₽, белокочанная капуста (на 4,9%) до 54,62 ₽, сахар (на 4,2%) до 71,05 ₽, яйца куриные (на 3,1%) — до 64,13 ₽.

#Новости Башкирии#Продукты#Продукты питания#Повышение цен#Анна Савельева
Подпишитесь
Поражение лёгких и смерть: об опасности птичьего гриппа рассказал врач из Уфы
Сегодня, 06:34
Платное обучение в вузах Уфы в 2023 году: цены и факультеты
Сегодня, 06:04
Двое детей обнаружены мертвыми в Соль-Илецке
Сегодня, 05:41
Пропавшая школьница из Башкирии обнаружена убитой на окраине деревни
Сегодня, 04:57
Новые люди просят профинансировать проект «Чистый воздух» в Стерлитамаке и Салавате
10 августа, 08:22
Премиальные бренды стали доступнее для жителей Уфы
10 августа, 08:46