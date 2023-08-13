Поражение лёгких и смерть: об опасности птичьего гриппа рассказал врач из Уфы

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:36
О вспышке птичьего гриппа на авдонской птицефабрике «Башкирская» под Уфой впервые стало известно вечером 9 августа. Жителей близлежащих районов предупредили об опасности заражения. О том, какую опасность ситуация может нести для жителей Башкирии, в разговоре с журналистами рассказал врач из Уфы.
По словам Глеба, заболевание передаётся человеку при двух обстоятельствах: воздушно-капельным путём и через фекалии инфицированной птицы. Инкубационный период длится от 6 часов до 5 дней. Опасность птичьего гриппа заключается в том, что он стремительно поражает лёгкие, способствуя возникновению таких заболеваний как бронхит, пневмония и синусит. Есть большой риск летального исхода.
Выявить болезнь сразу бывает трудно из-за схожести симптомов с другими заболеваниями, однако есть отличительные особенности, на которые стоит обратить внимание. В их числе: повышение температуры до +38, боль в мышцах, озноб и рвота.
В группу риска, в первую очередь, попадают жители, имеющие собственный скот. Врач рекомендует запереть животных на ближайшие три недели, чтобы не позволить гриппу распространиться.
Что касается покупки и употребления яиц, то тут Глеб Глебов заверил, что при хорошей термической обработке заражение через продукт невозможно. Тем не менее, для профилактики рекомендуется принимать витамин В3 и цинк.
Напоминаем, что ранее руководство птицефабрики уже приняло меры по борьбе с распространением заболевания — больных птиц будут сжигать в котлованах.