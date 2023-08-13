Поражение лёгких и смерть: об опасности птичьего гриппа рассказал врач из Уфы

По словам Глеба, заболевание передаётся человеку при двух обстоятельствах: воздушно-капельным путём и через фекалии инфицированной птицы. Инкубационный период длится от 6 часов до 5 дней. Опасность птичьего гриппа заключается в том, что он стремительно поражает лёгкие, способствуя возникновению таких заболеваний как бронхит, пневмония и синусит. Есть большой риск летального исхода.