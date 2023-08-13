Платное обучение в вузах Уфы в 2023 году: цены и факультеты

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Первым на очереди пойдёт Уфимский университет науки и технологий. Стоимость обучения здесь варьируется от 35 тыс. до 369 тыс. рублей в год. Средний ценник составляет сумму в промежутке от 60 до 170 тысяч рублей в год.
Самой выгодной программой обучения на заочной основе является направление «Территориальная организация и управление туристско-рекреационной деятельностью». Стоимость обучения за год составляет всего 35 800 рублей.
А вот самым дорогим вариантом для будущих студентов считается направление юриспруденции по одному из вариантов образовательных программ — 369 200 рублей в год.
В Башкирском государственном медицинском университете средняя стоимость обучения составляет около 160 тысяч рублей. Ценник может варьироваться в зависимости от направления, поэтому стоит самостоятельно уточнять информацию при поступлении.
Самым дорогим направлением считается стоматология — от 237 156 рублей за год обучения. Не менее низкая цена выходит для лечебного дела, цена которого составляет 210 588 рублей.
Обучение по направлению «Социальная работа» является одним из самых низких по своей стоимости — от 29 480 рублей за год.
Среди представленных ценников своей стоимостью отличились творческие направления. Минимальная сумма обучения по программам «Дизайн» и «Искусство костюма и текстиля» составляет 239 тыс. рублей. Куда дороже обучение обойдётся для иностранных студентов — 273 тыс. рублей в год.
Самыми недорогими направлениями являются «Туризм», «Гостиничное дело», «Продукты питания из растительного сырья», «Эксплуатация транспортно-технических машин и комплексов» и «Конструирование изделий легкой промышленности» — 70 тыс. рублей на заочной основе.
В Башкирском государственном аграрном университете цены за обучение варьируются от 151 тыс. до 181 тыс. рублей.
Для поступающих по направлениям «Землеустройство и кадастры» и «Геодезия и дистанционное зондирование» цена обучения составит 181 800 рублей.
Экономическое направление обходится в 144 240 рублей и является самым низким по своей стоимости.
Средняя стоимость, исключая некоторые профили, составляет 153—175 тысяч рублей в год.
Самым дорогим направлением в Башкирском государственном педагогическом университете им. М. Акмуллы является «Компьютерная графика и анимация» — 305 412 рублей. Для желающих связать свою жизнь с физической культурой ценник за год обучения обойдётся в 208 555 рублей.
По этим направлениям можно поступить также и на заочную или очно-заочную основу. В этом случае средняя стоимость не превышает 75 тысяч по всем направлениям.