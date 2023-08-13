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Участница забега «Малидак» скончалась во время марафона в Башкирии

Трагедия на крупном марафоне в Башкирии: что произошло

13 августа 2023, 08:41
Фото: https://t.me/utvufa

Участница забега «Малидак» скончалась во время марафона в Башкирии

В Башкирии во время ежегодного фестиваля «Малидак» погибла одна из участниц марафона, спортсменка из Белорецка. Об этом сообщают организаторы мероприятия

Известно, что состояние девушки ухудшилось во время забега. Реанимировать Викторию пытались медики и сотрудники МЧС, однако это не привело к положительным результатам — девушка скончалась. Также сообщается, что Виктория Константинова не в первый раз принимала участие в мероприятии, однако ранее таких ситуаций не наблюдалось.

Организаторы обратились к семье погибшей, выражая им свои соболезнования из-за случившегося.

Malidak Ultra — ежегодное спортивное мероприятие для всей семьи с насыщенной программой. В рамках фестиваля предусмотрены несколько спортивных программ, в том числе и горный ультрамарафон.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Спорт#Фестиваль
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