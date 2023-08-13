Трагедия на крупном марафоне в Башкирии: что произошло

Известно, что состояние девушки ухудшилось во время забега. Реанимировать Викторию пытались медики и сотрудники МЧС, однако это не привело к положительным результатам — девушка скончалась. Также сообщается, что Виктория Константинова не в первый раз принимала участие в мероприятии, однако ранее таких ситуаций не наблюдалось.