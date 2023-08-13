Трагедия на крупном марафоне в Башкирии: что произошло

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Известно, что состояние девушки ухудшилось во время забега. Реанимировать Викторию пытались медики и сотрудники МЧС, однако это не привело к положительным результатам — девушка скончалась. Также сообщается, что Виктория Константинова не в первый раз принимала участие в мероприятии, однако ранее таких ситуаций не наблюдалось.
Организаторы обратились к семье погибшей, выражая им свои соболезнования из-за случившегося.
Malidak Ultra — ежегодное спортивное мероприятие для всей семьи с насыщенной программой. В рамках фестиваля предусмотрены несколько спортивных программ, в том числе и горный ультрамарафон.