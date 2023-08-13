Кумыс или неопытность медиков: кто виноват в гибели девушки на фестивале в Башкирии

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Напоминаем, что ранее стало известно о гибели девушки, которой стало плохо во время ежегодного спортивного марафона «Малидак».
Как сообщает мама погибшей Эльвира, Виктория решила принять участие в забеге «Кумысная миля», суть которого заключается в том, что участникам нужно не только пробежать 4 круга по 400 метров, но и выпить целый стакан кумыса перед каждым кругом.
Женщина подозревает, что состояние дочери могло ухудшиться именно из-за напитка, о чём ей сказал врач, пытавшийся реанимировать девушку вместе с командой спасателей. По словам Эльвиры, другие участники тоже чувствовали себя нехорошо после забега. Кого-то увезла машина скорой, приехавшая на место после того, как девушка скончалась. По другой версии, во всём виновата неопытность медиков.
Сообщается, что Виктория страдала от астмы, однако это не мешало ей всерьёз заниматься спортом и неоднократно участвовать в марафонах. Девушка даже училась на спортивном факультете.
Организаторы фестиваля выразили соболезнования семье погибшей, но отказались от дополнительных комментариев о произошедшем, ссылаясь на то, что сначала нужно дождаться официальной информации от следствия. Эльвира намерена разобраться, причастно ли употребление кумыса с резким ухудшением состояния спортсменки. Для этого она собирается обратиться в соответствующие органы.
Прощание с девушкой будет проходить в понедельник, 14 августа, с 14:00 до 15:00 на Кирова, 205 в Белорецке. Об этом сообщает UFA1.RU.