Кумыс или неопытность медиков: кто виноват в гибели девушки на фестивале в Башкирии

Женщина подозревает, что состояние дочери могло ухудшиться именно из-за напитка, о чём ей сказал врач, пытавшийся реанимировать девушку вместе с командой спасателей. По словам Эльвиры, другие участники тоже чувствовали себя нехорошо после забега. Кого-то увезла машина скорой, приехавшая на место после того, как девушка скончалась. По другой версии, во всём виновата неопытность медиков.