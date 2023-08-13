Двое детей обнаружены мертвыми в Соль-Илецке

Происшествие произошло 2 августа в десятом часу вечера. Сообщается, что мальчики 11 лет и 13 лет катались вдвоём на электросамокате по дороге «Соль-Илецк — село Буранное», двигаясь по направлению к селу Трудовое. Во время поворота они выехали на проезжую часть и упустили из виду проезжавший мимо автомобиль. 73-летний водитель «Lada Granta» столкнулся с подростками, в следствие чего оба получили травмы и скончались.