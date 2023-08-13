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Двое детей обнаружены мертвыми в Соль-Илецке

Двое детей обнаружены мертвыми в Соль-Илецке

13 августа 2023, 05:41
Фото: СК России по Оренбургской области // oren.sledcom.ru
Подробности происшествия сообщили следователи региона

Происшествие произошло 2 августа в десятом часу вечера. Сообщается, что мальчики 11 лет и 13 лет катались вдвоём на электросамокате по дороге «Соль-Илецк — село Буранное», двигаясь по направлению к селу Трудовое. Во время поворота они выехали на проезжую часть и упустили из виду проезжавший мимо автомобиль. 73-летний водитель «Lada Granta» столкнулся с подростками, в следствие чего оба получили травмы и скончались.

Следствием было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В данный момент точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

#Анна Савельева#ДТП#Оренбургская область
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