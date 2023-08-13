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Published Сегодня, 07:20

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30-градусная жара вернётся в Башкирию

30-градусная жара вернётся в Башкирию

13 августа 2023, 07:20
Фото: Photobank Ura Media
В Башкирии с понедельника прогнозируется повышение температуры.

Как сообщают синоптики из Башгидромета, обещанный ранее сезон дождей отодвигается на более поздний срок. Вместо этого жаркая погода вернётся в республику с 14 августа.

Ночью столбик термометра опустится до отметки +5, +10 градусов. А вот в дневное время температура повысится до +25, +30 градусов. По прогнозам, осадков на это время не ожидается.

Сегодня, 13 августа, температура днём составит +27. Жаркую погоду сопроводит северный-западный ветер.

Такая погода сохранится и на протяжении дальнейших дней.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Прогноз погоды#Погода
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