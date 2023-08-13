30-градусная жара вернётся в Башкирию

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Как сообщают синоптики из Башгидромета, обещанный ранее сезон дождей отодвигается на более поздний срок. Вместо этого жаркая погода вернётся в республику с 14 августа.
Ночью столбик термометра опустится до отметки +5, +10 градусов. А вот в дневное время температура повысится до +25, +30 градусов. По прогнозам, осадков на это время не ожидается.
Сегодня, 13 августа, температура днём составит +27. Жаркую погоду сопроводит северный-западный ветер.
Такая погода сохранится и на протяжении дальнейших дней.