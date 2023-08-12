В Уфе пожарные эвакуировали 15 человек из-за пожара на балконе жилого дома

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
12 августа в Уфе произошел пожар в жилом доме на ул. Бехтерева. На место были направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.
Было установлено, что на балконе жилого дома огонь повредил домашнее имущество на площади 1 кв. метра. Как отметили в пресс-службе МЧС по РБ, эвакуировано 15 человек, в том числе один ребенок.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС России.