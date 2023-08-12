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Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

В Уфе пожарные эвакуировали 15 человек из-за пожара на балконе жилого дома

В Уфе пожарные эвакуировали 15 человек из-за пожара на балконе жилого дома

12 августа 2023, 15:08
Фото: 1MI

В Уфе пожарные эвакуировали 15 человек из-за пожара на балконе жилого дома

В Уфе произошел пожар на балконе жилого дома, пожарные эвакуировали жильцов, в том числе одного ребенка, 12 августа.

12 августа в Уфе произошел пожар в жилом доме на ул. Бехтерева. На место были направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.

Было установлено, что на балконе жилого дома огонь повредил домашнее имущество на площади 1 кв. метра. Как отметили в пресс-службе МЧС по РБ, эвакуировано 15 человек, в том числе один ребенок.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС России.

#Андрей Королев#Происшествия#Новости#Уфа
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