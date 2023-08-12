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Posted 12 августа, 15:23

Published 12 августа, 15:23

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

В соцсети как на работу: блогерство может стать профессией

В соцсети как на работу: блогерство может стать профессией

12 августа 2023, 15:23
Фото: 1MI
Российские власти рассматривают вопрос о признании ведения блога видом экономической деятельности. С одной стороны, это может привести к признанию блогерства полноценной профессией, с другой — государство начнет требовать новые налоги и отчеты.

Разговоры о придании блогерам официального статуса говорят уже несколько лет. Еще в 2014 году был принят закон о блогерах, который предписывал всем, чья аудитория превышает 3000 человек в сутки, регистрироваться в Роскомнадзоре; правда, в 2017 году эту норму отменили.

Теперь началось обсуждение возможности признания блогерства отдельным видом экономической деятельности. Об этом стало известно из переписки депутата Госдумы Яны Лантратовой с профильными ведомствами. За выделение блогерского ОКВЭДа высказались Минцифры и Росстандарт.

Если такие нормы введут, то блогерство будет приравнено к бизнесу. Ведешь страничку, телеграмм-канал или влог — плати налоги и отчитывайся перед властями.

Проблема только в том, что само понятие блогинга гораздо шире. Причем блогеров, которые не получают вообще никакого дохода, — огромное количество. Неужели тем, кто просто публикует то, что им интересно, тоже нужно будет оформляться и платить за эту возможность?

Вопросов пока очень много. Так или иначе эксперты подчеркивают, что не каждый блогер — предприниматель, и не каждый предприниматель с социальным капиталом — блогер. В конечном счете все упирается в то, какие виды монетизации рассчитывать как блогерский? Тут и реклама, и организация мероприятий, и товары под личным брендом, развлекательные или информационные продукты, есть донаты, подписка на закрытый контент, процент за показ встроенной рекламы. И так далее, и так далее.

Важно, что новость о придании блогерам официального статуса совпала с сообщением о том, что telegram обошел VK по суточной аудитории. В этом смысле эксперты считают, что telegram — один из кандидатов на закручивание гаек в ближайшем будущем.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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