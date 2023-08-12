В соцсети как на работу: блогерство может стать профессией

Вопросов пока очень много. Так или иначе эксперты подчеркивают, что не каждый блогер — предприниматель, и не каждый предприниматель с социальным капиталом — блогер. В конечном счете все упирается в то, какие виды монетизации рассчитывать как блогерский? Тут и реклама, и организация мероприятий, и товары под личным брендом, развлекательные или информационные продукты, есть донаты, подписка на закрытый контент, процент за показ встроенной рекламы. И так далее, и так далее.