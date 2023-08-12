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В Башкортостане отремонтируют участок трассы Благовещенск-Павловка

В Башкортостане отремонтируют участок трассы Благовещенск-Павловка

12 августа 2023, 12:47
Фото: 1MI
Ремонт участка трассы Благовещенск — Павловка протяженностью около 13 км запланирован в Башкирии в ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Уже уложен верхний слой основания дорожного полотна и началась укладка асфальта на проезжей части, сообщили в министерстве транспорта РБ.

— Дорога Благовещенск — Павловка — важная региональная транспортная артерия. Она ведет к самому большому искусственному водоему в Башкирии — Павловскому водохранилищу, которое привлекает туристов. Ремонт данной трассы обеспечит безопасность дорожного движения, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Клебанов.

В процессе работ специалисты обновят дорожное покрытие, нанесут горизонтальную разметку и укрепят обочины. Ремонт они планируют завершить до конца этого года.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году — до четырех погибших на 100 тыс. населения.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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