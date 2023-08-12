В Башкортостане отремонтируют участок трассы Благовещенск-Павловка

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
— Дорога Благовещенск — Павловка — важная региональная транспортная артерия. Она ведет к самому большому искусственному водоему в Башкирии — Павловскому водохранилищу, которое привлекает туристов. Ремонт данной трассы обеспечит безопасность дорожного движения, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Клебанов.
В процессе работ специалисты обновят дорожное покрытие, нанесут горизонтальную разметку и укрепят обочины. Ремонт они планируют завершить до конца этого года.
Нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году — до четырех погибших на 100 тыс. населения.