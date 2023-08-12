В Башкортостане отремонтируют участок трассы Благовещенск-Павловка

Ремонт участка трассы Благовещенск — Павловка протяженностью около 13 км запланирован в Башкирии в ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Уже уложен верхний слой основания дорожного полотна и началась укладка асфальта на проезжей части, сообщили в министерстве транспорта РБ.

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