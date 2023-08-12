В Башкирии задержали 28-летнего водителя с 81 неоплаченным штрафом

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Сотрудники ДПС Башкирии на 248 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск задержали водителя автомобиля «Шевроле Лачетти». 28-летний житель Сибая, согласно базе данных, имеет 81 нарушение по линии ГИБДД и задолженность на общую сумму 58 тыс. руб.
Инспекторы ДПС задержали неплательщика административных штрафов, систематически нарушающего нормы дорожной безопасности. Автомобиль поместили на спецстоянку для принудительного исполнения.
— Сотрудники подразделений ГИБДД на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению в потоке транспортных средств и задержанию водителей, допускающих повсеместное нарушение правил дорожного движения, а также уклоняющихся от уплаты штрафов за такие правонарушения, — отметил главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов.