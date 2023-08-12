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В Башкирии задержали 28-летнего водителя с 81 неоплаченным штрафом

В Башкирии задержали 28-летнего водителя с 81 неоплаченным штрафом

12 августа 2023, 05:51
Фото: 1MI

В Башкирии задержали 28-летнего водителя с 81 неоплаченным штрафом

В Башкирии сотрудники ДПС задержали 28-летнего водителя, у которого был 81 неоплаченный штраф и задолженность на общую сумму 58 тыс. руб.

Сотрудники ДПС Башкирии на 248 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск задержали водителя автомобиля «Шевроле Лачетти». 28-летний житель Сибая, согласно базе данных, имеет 81 нарушение по линии ГИБДД и задолженность на общую сумму 58 тыс. руб.

Инспекторы ДПС задержали неплательщика административных штрафов, систематически нарушающего нормы дорожной безопасности. Автомобиль поместили на спецстоянку для принудительного исполнения.

— Сотрудники подразделений ГИБДД на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению в потоке транспортных средств и задержанию водителей, допускающих повсеместное нарушение правил дорожного движения, а также уклоняющихся от уплаты штрафов за такие правонарушения, — отметил главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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