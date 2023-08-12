В Башкирии задержали 28-летнего водителя с 81 неоплаченным штрафом

— Сотрудники подразделений ГИБДД на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению в потоке транспортных средств и задержанию водителей, допускающих повсеместное нарушение правил дорожного движения, а также уклоняющихся от уплаты штрафов за такие правонарушения, — отметил главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов.