В Башкирии заболевших птичьим гриппом птиц сожгут в котлованах

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Напомним, 11 августа стало известно об очаге птичьего гриппа в Башкирии. По информации Госкомитета РБ по ветеринарии, им была признана «Птицефабрика Башкирская» (с. Авдон), населенные пункты в радиусе 5 километров включены в угрожаемую зону. В их числе — села Авдон, Жуково, деревни Сергеевка и Уптино, СНТ «Гарнизонный», «Дубрава», «Отдых», «Солнечный-3», «Рябинушка», «Эталон».
Согласно принятому решению, с сегодняшнего дня заболевшую птицу будут сжигать. Подготовлено 11 котлованов, произведен покос травы и опашка, расстояние до ближайших насаждений деревьев — более 100 метров. На месте на постоянной основе будут выставлены пожарные посты, также организовано дежурство личного состава и пожарно-спасательной техники. Главное управление МЧС России по РБ просит сохранять спокойствие, для обеспечения безопасности при сжигании приняты все необходимые меры.
Жителей ближайших населенных пунктов и участников дорожного движения по трассе М5 просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, поскольку возможно задымление ближайших участков территории. Водителям рекомендуем снизить скорость.
Причина возникновения заболевания пока устанавливается, в частности, Ветеринарная служба проводит эпизоотологическое расследование.
В ведомстве рекомендуют изолировать птицепоголовье и содержать их в безвыгульном режиме, чтобы исключить контакт с дикими и синантропными птицами. Не следует выпускать птиц на открытые водоемы, а также покупать корм и птицу у неизвестных производителей. При падеже либо обнаружении у птиц подозрительных симптомов, немедленно сообщить в ветеринарную службу. Связаться со специалистами можно по телефону горячей линии — 8 800 775 58 28.