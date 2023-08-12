В Башкирии заболевших птичьим гриппом птиц сожгут в котлованах

В ведомстве рекомендуют изолировать птицепоголовье и содержать их в безвыгульном режиме, чтобы исключить контакт с дикими и синантропными птицами. Не следует выпускать птиц на открытые водоемы, а также покупать корм и птицу у неизвестных производителей. При падеже либо обнаружении у птиц подозрительных симптомов, немедленно сообщить в ветеринарную службу. Связаться со специалистами можно по телефону горячей линии — 8 800 775 58 28.