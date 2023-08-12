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В Башкирии выросло количество туроператоров в программе «Школьный туризм»

В Башкирии выросло количество туроператоров в программе «Школьный туризм»

12 августа 2023, 04:55
Фото: mkset.ru
В 2023 году в реализации программы «Школьный туризм» задействована 21 туристическая организация.

Программа «Школьный туризм» реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», ее участниками стали более 11 тыс. школьников средних классов в 2022 году и 17 тыс. в 2023 году.

— На этапе запуска программы министерством были отобраны опытные туроператоры, вошедшие в федеральный реестр. Совместно с Центром развития туризма Республики Башкортостан мы разработали маршруты путешествий, учли пожелания ребят и педагогов. В 2023 году Башкортостану было выделено из федерального бюджета 188,7 млн рублей, из регионального — 75,5 млн рублей. Соответственно, мы расширили и количество туроператоров, — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.

Все туроператоры обеспечивают трансфер, проживание и горячее питание, страхование, проведение культурно-познавательных и патриотических экскурсий, безопасность детей.

Напомним, национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», запущен в 2021 году. В нацпроект входят федеральные проекты «Совершенствование управления в сфере туризма», «Повышение доступности туристических услуг» и «Развитие туристской инфраструктуры».

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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