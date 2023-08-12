В Башкирии выросло количество туроператоров в программе «Школьный туризм»

— На этапе запуска программы министерством были отобраны опытные туроператоры, вошедшие в федеральный реестр. Совместно с Центром развития туризма Республики Башкортостан мы разработали маршруты путешествий, учли пожелания ребят и педагогов. В 2023 году Башкортостану было выделено из федерального бюджета 188,7 млн рублей, из регионального — 75,5 млн рублей. Соответственно, мы расширили и количество туроператоров, — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.