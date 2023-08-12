В Башкирии три педагога победили в программе «Земский учитель»

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
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Updated Сегодня, 11:00
Цель программы — заинтересовать молодых учителей перебраться в сельскую местность. В качестве мотиватора здесь выступают выплаты — педагоги, которые решились уехать из города, чтобы учить детей в селах и деревнях, получают миллион рублей (для дальневосточных регионов — два миллиона). При этом участники программы берут на себя обязательство отработать учителем не менее пяти лет. А их учебная нагрузка должна составлять не меньше 18 часов в неделю.
— В этом году в Башкирии победителями программы «Земский учитель» признаны три педагога, изъявившие желание переехать в глубинку. Это учитель начальных классов школы № 1 села Бакалы одноименного района, учитель математики сельской школы Центральной усадьбы племзавода имени Максима Горького Белебеевского района, и еще один преподаватель начальных классов Бирской школы № 9. Все они получат выплаты — по миллиону рублей каждый, — рассказала специалист регионального минобразования Лина Сарбаева.
По словам спикера, программа «Земский учитель» в республике действует с 2020 года. За это время выплаты уже получили 150 учителей Башкортостана. В следующем году будут выданы единовременные компенсации в размере миллиона рублей еще двум педагогам, пожелавшим принять участие в проекте. Лина Сарбаева подчеркнула, что программа действует до 2024 года и реализуется в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
Напомним, 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника. Это было сделано в знак высокой общественной значимости профессии учителя и к 200-летию со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Ушинского. Миссия нынешнего года — признать особый статус педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Поэтому все тематические мероприятия, которые проходят в рамках года, направлены на повышение престижа профессии учителя.