В Башкирии три педагога победили в программе «Земский учитель»

Цель программы — заинтересовать молодых учителей перебраться в сельскую местность. В качестве мотиватора здесь выступают выплаты — педагоги, которые решились уехать из города, чтобы учить детей в селах и деревнях, получают миллион рублей (для дальневосточных регионов — два миллиона). При этом участники программы берут на себя обязательство отработать учителем не менее пяти лет. А их учебная нагрузка должна составлять не меньше 18 часов в неделю.