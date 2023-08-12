mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

В Уфе построят центр семейного отдыха за 287 млн рублей

Проект создания центра семейного отдыха в Нагаево вошел в число приоритетных

12 августа 2023, 08:23
Фото: 1MI

В Уфе построят центр семейного отдыха за 287 млн рублей

Инвестиционный комитет Башкортостана одобрил включение в перечень приоритетных проект создания многофункционального центра семейного отдыха в Уфе.

Компания «Экомедформ» планирует инвестировать в строительство многофункционального центра семейного отдыха в уфимском Нагаево 286,9 млн руб.

Семейный центр для всей семьи будет включать в себя гостиницу, медицинский и физиокабинеты, горнолыжные и тюбинговые трассы, арт-площадки, релакс-зону и другие спортивно-оздоровительные объекты.

— Реализация данного проекта существенно повлияет развитие инфраструктуры для активного отдыха жителей и гостей республики, формирование культуры здорового образа жизни и повышение туристической привлекательности региона, — считает гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.

Присвоение проекту статуса приоритетного позволит инвестору претендовать на ряд мер господдержки — в частности, предоставление земельного участка без проведения торгов, льгот по налогу на имущество и инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организации.

По информации «РБК Уфа», центр рекреационно-оздоровительного отдыха будет называться «Нагаевский парк», а сам проект планируют реализовать в три этапа. На первом — будет запущен ГЛЦ с гостиницей и кафе, на втором — летние спортплощадки. На третьем этапе будет построена гостиница на 140 мест и реабилитационный центр. Первый этап планируется реализовать к концу 2024 года, полностью весь проект — в 2030 году.

Инициатива сопровождается региональной Корпорацией развития совместно с Министерством предпринимательства и туризма РБ.

Напомним, в настоящее время завершаются работы по строительству транспортной развязки на въезде в Нагаево, которая должна обеспечить беспрепятственное движение в этом районе. Движение автомобилей по транспортной развязке планируется запустить к 1 сентября, а полностью завершить работы — до конца ноября.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Уфа
Подпишитесь
В Башкирии заболевших птичьим гриппом птиц сожгут в котлованах
Сегодня, 11:39
Андрей Назаров: в Башкирии достигнуты плановые значения по среднемесячной зарплате
Сегодня, 07:49
Башкирия лидирует в России по объему привлеченных федеральных средств на ремонт школ
Сегодня, 06:24
Новые люди просят профинансировать проект «Чистый воздух» в Стерлитамаке и Салавате
10 августа, 08:22
Премиальные бренды стали доступнее для жителей Уфы
10 августа, 08:46