Проект создания центра семейного отдыха в Нагаево вошел в число приоритетных

По информации «РБК Уфа», центр рекреационно-оздоровительного отдыха будет называться «Нагаевский парк», а сам проект планируют реализовать в три этапа. На первом — будет запущен ГЛЦ с гостиницей и кафе, на втором — летние спортплощадки. На третьем этапе будет построена гостиница на 140 мест и реабилитационный центр. Первый этап планируется реализовать к концу 2024 года, полностью весь проект — в 2030 году.