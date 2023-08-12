Проект создания центра семейного отдыха в Нагаево вошел в число приоритетных

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
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Updated Сегодня, 08:50
Компания «Экомедформ» планирует инвестировать в строительство многофункционального центра семейного отдыха в уфимском Нагаево 286,9 млн руб.
Семейный центр для всей семьи будет включать в себя гостиницу, медицинский и физиокабинеты, горнолыжные и тюбинговые трассы, арт-площадки, релакс-зону и другие спортивно-оздоровительные объекты.
— Реализация данного проекта существенно повлияет развитие инфраструктуры для активного отдыха жителей и гостей республики, формирование культуры здорового образа жизни и повышение туристической привлекательности региона, — считает гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.
Присвоение проекту статуса приоритетного позволит инвестору претендовать на ряд мер господдержки — в частности, предоставление земельного участка без проведения торгов, льгот по налогу на имущество и инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организации.
По информации «РБК Уфа», центр рекреационно-оздоровительного отдыха будет называться «Нагаевский парк», а сам проект планируют реализовать в три этапа. На первом — будет запущен ГЛЦ с гостиницей и кафе, на втором — летние спортплощадки. На третьем этапе будет построена гостиница на 140 мест и реабилитационный центр. Первый этап планируется реализовать к концу 2024 года, полностью весь проект — в 2030 году.
Инициатива сопровождается региональной Корпорацией развития совместно с Министерством предпринимательства и туризма РБ.
Напомним, в настоящее время завершаются работы по строительству транспортной развязки на въезде в Нагаево, которая должна обеспечить беспрепятственное движение в этом районе. Движение автомобилей по транспортной развязке планируется запустить к 1 сентября, а полностью завершить работы — до конца ноября.