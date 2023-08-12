Дорогие отходы: осенью в России начнется очередной этап мусорной реформы

Posted 12 августа, 13:12
Published 12 августа, 13:12
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
С сентября в России вступят в силу правки в закон об отходах. Согласно правкам, региональные власти теперь сами смогут определять способ расчета платы за вывоз ТКО. Грубо говоря, сколько намусорил, столько и заплатил. Но, как говорится, есть нюансы.
В первую очередь это касается юрлиц, которые жаловались на слишком большую плату. Например, небольшой офис может вообще не оставлять после себя мусора, но при этом платить такая фирма должна столько же, сколько и ресторан, который ежедневно генерирует немало отходов.
Применимо это и к простым жителям. Важно, что физлица и сейчас могут платить за мусор по факту. Но дело в том, что далеко не каждый взвешивает свой мусор: речь идет об отношениях дома и регионального оператора, который берет плату за вывоз исходя из того, сколько мусора генерирует весь дом, а потом стоимость делят на всех жильцов. Иногда это выгодно жильцам, иногда — нет. Так или иначе пока что такой подход используется крайне редко: на шестимиллионный Санкт-Петербург заключено всего 40 договоров по такому фактическому накоплению.
Эксперты подчеркивают, что механизм применения и глобального перехода к такой системе еще законодательно и фактически не урегулирован, поэтому пока четко спрогнозировать, насколько эта модель окажется выгодней, невозможно.
Тем не менее переход на оплату за вывоз мусора по факту может быть важным фактором для последующего перехода к раздельному сбору отходов.
Подробнее — в аналитике «Новых известий».