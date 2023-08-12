Дорогие отходы: осенью в России начнется очередной этап мусорной реформы

Применимо это и к простым жителям. Важно, что физлица и сейчас могут платить за мусор по факту. Но дело в том, что далеко не каждый взвешивает свой мусор: речь идет об отношениях дома и регионального оператора, который берет плату за вывоз исходя из того, сколько мусора генерирует весь дом, а потом стоимость делят на всех жильцов. Иногда это выгодно жильцам, иногда — нет. Так или иначе пока что такой подход используется крайне редко: на шестимиллионный Санкт-Петербург заключено всего 40 договоров по такому фактическому накоплению.