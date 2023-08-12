Депутат Госдумы Нечаев предложил дать студентам бесплатный доступ к допобразованию

Posted 12 августа, 13:17
Published 12 августа, 13:17
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В дальнейшем полученные баллы можно потратить на покупку дополнительных онлайн-курсов на российских образовательных платформах. Проект получил название «Чеховская карта» и направлен министру просвещения РФ Сергею Кравцову.
Молодежь всё чаще пользуются услугами дистанционного дополнительного образования. Это самые разные направления: от иностранных языков и дизайна до работы с искусственным интеллектом. Если в 2019 году такие онлайн-курсы проходили 1,5 млн человек, то в прошлом году уже 4,6 млн россиян. «Чеховская карта» поможет развивать дополнительное образование и оставить в выигрыше как школьников со студентами, так и лицензированные российские площадки.
Алексей Нечаев, лидер фракции «Новые люди»:
Тем, кто проявил себя в учёбе, справедливо дать возможность получить дополнительное образование на российских платформах бесплатно. Так у школьников и студентов появится возможность обучиться профессиям будущего. Эти навыки помогут молодым людям в дальнейшем заниматься интересным делом и одновременно хорошо зарабатывать.
«Чеховская карта» будет работать по тому же принципу, что и «Пушкинская карта», которая уже доказала свою эффективность. Она помогла повысить интерес молодежи к культуре: музейным выставкам, театральным постановкам, российскому кино.
Среди других предложений, касающихся образования, — единый оклад для педагогов в 75 тыс. рублей, снижение бюрократической нагрузки на учителей и усиление роли родительских советов. Последние органы самоуправления в школах могут взять на себя часть административных вопросов, например, введение школьной формы в отдельных учреждениях или выбор поставщика школьного питания. Также предлагается разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ два раза, не дожидаясь следующего учебного года. Так школьники лучше справятся со стрессом и продемонстрируют свои знания.