Башкортостан получил свидетельство Роспатента на бренд «башкирская лошадь»

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Башкортостан получил свидетельство Роспатента на башкирскую лошадь. По словам главы республики Радия Хабирова, это имеет огромное значение:
— Прежде всего, это доказательство, что наша башкирская лошадь уникальна. Эта порода сформировалась именно на нашей территории, под влиянием разных факторов — географического, климатического, человеческого. Это и определило ее качества — надежность, упорство, выносливость и верность.
Отметим, что теперь использовать бренд «Башкирская лошадь» смогут только местные заводчики и коневоды. Лошадей, которых вырастил не правообладатель, нельзя будет называть башкирскими. По мнению главы региона, это принесет важный экономический эффект, который в результате приведет к успешному продвижению бренда, росту продаж и новым рынкам. Кроме того, регистрация патента позволит сохранить генофонд — вести племенную работу и контроль за разведением лошадей на научном уровне.