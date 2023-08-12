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Башкортостан получил свидетельство Роспатента на бренд «башкирская лошадь»

Башкортостан получил свидетельство Роспатента на бренд «башкирская лошадь»

12 августа 2023, 12:14
Фото: соцсети Радия Хабирова

Башкортостан получил свидетельство Роспатента на бренд «башкирская лошадь»

Глава РБ Радий Хабиров заявил, что Башкортостан получил свидетельство Роспатента на башкирскую лошадь. Об этом он сообщил на международном фестивале лошадей башкирской породы «Башкорт Аты» в Баймакском районе РБ.

Башкортостан получил свидетельство Роспатента на башкирскую лошадь. По словам главы республики Радия Хабирова, это имеет огромное значение:

— Прежде всего, это доказательство, что наша башкирская лошадь уникальна. Эта порода сформировалась именно на нашей территории, под влиянием разных факторов — географического, климатического, человеческого. Это и определило ее качества — надежность, упорство, выносливость и верность.

Фото: соцсети Радия Хабирова

Отметим, что теперь использовать бренд «Башкирская лошадь» смогут только местные заводчики и коневоды. Лошадей, которых вырастил не правообладатель, нельзя будет называть башкирскими. По мнению главы региона, это принесет важный экономический эффект, который в результате приведет к успешному продвижению бренда, росту продаж и новым рынкам. Кроме того, регистрация патента позволит сохранить генофонд — вести племенную работу и контроль за разведением лошадей на научном уровне.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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