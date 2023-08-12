Башкортостан получил свидетельство Роспатента на бренд «башкирская лошадь»

Отметим, что теперь использовать бренд «Башкирская лошадь» смогут только местные заводчики и коневоды. Лошадей, которых вырастил не правообладатель, нельзя будет называть башкирскими. По мнению главы региона, это принесет важный экономический эффект, который в результате приведет к успешному продвижению бренда, росту продаж и новым рынкам. Кроме того, регистрация патента позволит сохранить генофонд — вести племенную работу и контроль за разведением лошадей на научном уровне.