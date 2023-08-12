Башкирия лидирует в России по объему привлеченных федеральных средств на ремонт школ

— Мы привлекли в регион огромные ресурсы из федерального бюджета — 8,6 млрд рублей. В результате до 2026 года планируем отремонтировать 365 зданий школ, — сообщил Радий Хабиров, добавив, что раньше республика могла выделять на эти цели не более 600 млн в год.