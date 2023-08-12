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В Башкирии отремонтируют 365 школ к 2026 году

Башкирия лидирует в России по объему привлеченных федеральных средств на ремонт школ

12 августа 2023, 06:24
Фото: glavarb.ru

В Башкирии отремонтируют 365 школ к 2026 году

Глава РБ Радий Хабиров рассказал о планах по капитальному ремонту школ в регионе на пленарном заседании республиканского совещания по образованию в уфимском Конгресс-холле «Торатау» 11 августа.

Радий Хабиров на пленарном заседании республиканского совещания по образованию рассказал об участии Башкирии в федеральной программе по капитальному ремонту школ. По его словам, Башкирия занимает первое место по объемам привлеченных федеральных средств в этой сфере.

— Мы привлекли в регион огромные ресурсы из федерального бюджета — 8,6 млрд рублей. В результате до 2026 года планируем отремонтировать 365 зданий школ, — сообщил Радий Хабиров, добавив, что раньше республика могла выделять на эти цели не более 600 млн в год.

Глава республики добавил, что еще 62 млрд руб. привлечено на строительство новых образовательных объектов на основе государственно-частного партнерства. В их числе — семь школ, центр детского отдыха «Шифа» (Сибай), а также межвузовский студенческий кампус в Уфе.

Отметим, в 2022 году по федеральной программе в регионе отремонтированы 63 школы, в этом году ремонт планируется в 77 зданиях. По словам премьер-министра Правительства РБ Андрея Назарова, столь масштабная реновация системы школьного образования проводится в республике впервые в истории.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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