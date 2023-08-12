Башкирии вошла в топ-10 регионов по поддержке малого бизнеса

— Наибольшую поддержку получили предприятия, работающие в отрасли сельского хозяйства и производства. Данная мера поддержки особенно востребована у предпринимателей Уфы, Нефтекамска, Уфимского и Туймазинского районов республики. Максимальный размер единовременно предоставляемого Региональным гарантийным фондом поручительства составляет 25 млн рублей, размер поручительства — не более 70% от суммы займа, — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.