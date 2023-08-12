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Updated Сегодня, 12:56

Башкирии вошла в топ-10 регионов по поддержке малого бизнеса

Башкирии вошла в топ-10 регионов по поддержке малого бизнеса

12 августа 2023, 10:53
Фото: Midjourney
По итогам первого полугодия 2023 года Башкирия вошла в число 10 регионов-лидеров по гарантийной поддержке малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба министерства предпринимательства и туризма РБ.

Объем финансирования, предоставленного под гарантии и поручительства, составил в регионе за полугодие 1,9 млрд рублей. Это позволило предпринимателям привлечь более 4 млрд рублей кредитных ресурсов. Получение кредитов стало возможно благодаря инструментам Национальной гарантийной системы, операторами которой являются Корпорация МСП и Гарантийный фонд РБ.

— Наибольшую поддержку получили предприятия, работающие в отрасли сельского хозяйства и производства. Данная мера поддержки особенно востребована у предпринимателей Уфы, Нефтекамска, Уфимского и Туймазинского районов республики. Максимальный размер единовременно предоставляемого Региональным гарантийным фондом поручительства составляет 25 млн рублей, размер поручительства — не более 70% от суммы займа, — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.

Напоминаем, в Национальную гарантийную систему входят Корпорация МСП, которая является ее оператором, региональные гарантийные организации и МСП Банк. Поддержка оказывается в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

#Экономика#Касается каждого#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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