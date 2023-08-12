Андрей Назаров: в Башкирии достигнуты плановые значения по среднемесячной зарплате

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 08:01
Премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров провел заседание Стратегического комитета Башкортостана, на котором были рассмотрены основные макроэкономические параметры прогнозов до 2026 года и до 2036 года.
По словам Андрея Назарова, среднемесячная заработная плата в Башкирии по итогам января-мая выросла на 16,4% и составила 52,8 тыс. руб. Этот показатель соответствует запланированным ранее значениям по социально-экономическому развитию региона. Также председатель правительства напомнил, что также достигнуты установленные плановые значения по ожидаемой продолжительности жизни, росту объема валовой продукции с/х.
В соответствии с Программой деятельности Правительства РБ стратегическая цель — к 2024 году выйти на 54,4 тыс. рублей среднемесячной заработной платы.