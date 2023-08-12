Андрей Назаров: в Башкирии достигнуты плановые значения по среднемесячной зарплате

По словам Андрея Назарова, среднемесячная заработная плата в Башкирии по итогам января-мая выросла на 16,4% и составила 52,8 тыс. руб. Этот показатель соответствует запланированным ранее значениям по социально-экономическому развитию региона. Также председатель правительства напомнил, что также достигнуты установленные плановые значения по ожидаемой продолжительности жизни, росту объема валовой продукции с/х.