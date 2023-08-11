Очередной пожар на железнодорожном вокзале Уфы: что происходит там прямо сейчас

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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По предварительной версии, озвученной пресс-службой МЧС по РБ, неподалеку от здания вокзала загорелись мусор и растущие поблизости кустарники. Площадь возгорания на данный момент неизвестна.
На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России в количестве 11 человек и 3 единицы техники. Отмечается, что пострадавших нет.
Напомним, в июне этого года на железнодорожном вокзале также произошел пожар — столб дыма, образовавшийся из-за этого, был виден с разных точек города. Как стало известно позднее, тогда на жд вокзале загорелся склад ГСМ. Предварительную причину пожара озвучили в Следственном комитете.