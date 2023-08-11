Очередной пожар на железнодорожном вокзале Уфы: что происходит там прямо сейчас

Напомним, в июне этого года на железнодорожном вокзале также произошел пожар — столб дыма, образовавшийся из-за этого, был виден с разных точек города. Как стало известно позднее, тогда на жд вокзале загорелся склад ГСМ. Предварительную причину пожара озвучили в Следственном комитете.