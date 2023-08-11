Врач объяснила как ускорить процесс акклиматизации во время отдыха

Доктор отметила, что скорость привыкания к новым условиям также может зависеть от вредных привычек и принимаемых лекарств. Она посоветовала временно отказаться от алкоголя и курения после прибытия в новую климатическую зону, а также быть осторожными с незнакомыми препаратами.