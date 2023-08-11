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Published Сегодня, 06:58

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Врач объяснила как ускорить процесс акклиматизации во время отдыха

11 августа 2023, 06:58
Во время летнего отдыха туристы часто посещают теплые страны и сталкиваются с проблемой переноса на новый климат. Доктор общей практики Мария Беляева поделилась советами, как ускорить процесс адаптации к новым условиям.

По словам доктора, адаптация к новому климату может занимать от нескольких дней до нескольких недель. Однако есть способы, которые помогут сократить это время.

«Старайтесь придерживаться правильного режима сна. Желательно избегать дневных снов, чтобы выспаться и продумать свой день. В то же время, занимайтесь легкими упражнениями или активно гуляйте, чтобы получить умеренную физическую активность», — расказала специалист в интервью с представителем интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Доктор отметила, что скорость привыкания к новым условиям также может зависеть от вредных привычек и принимаемых лекарств. Она посоветовала временно отказаться от алкоголя и курения после прибытия в новую климатическую зону, а также быть осторожными с незнакомыми препаратами.

«Также стоит избегать непривычной и тяжелоусвояемой пищи, уменьшить количество специй. Пейте больше чистой воды и старайтесь употреблять меньше напитков, содержащих кофеин», — заключила Беляева.

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