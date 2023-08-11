Врач объяснила как ускорить процесс акклиматизации во время отдыха

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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По словам доктора, адаптация к новому климату может занимать от нескольких дней до нескольких недель. Однако есть способы, которые помогут сократить это время.
«Старайтесь придерживаться правильного режима сна. Желательно избегать дневных снов, чтобы выспаться и продумать свой день. В то же время, занимайтесь легкими упражнениями или активно гуляйте, чтобы получить умеренную физическую активность», — расказала специалист в интервью с представителем интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Доктор отметила, что скорость привыкания к новым условиям также может зависеть от вредных привычек и принимаемых лекарств. Она посоветовала временно отказаться от алкоголя и курения после прибытия в новую климатическую зону, а также быть осторожными с незнакомыми препаратами.
«Также стоит избегать непривычной и тяжелоусвояемой пищи, уменьшить количество специй. Пейте больше чистой воды и старайтесь употреблять меньше напитков, содержащих кофеин», — заключила Беляева.