Власти Башкирии раскрыли, кто рубит лес возле Павловки

Возле деревни Чандар в сторону Павловки в основном вырубаются лиственные породы — осина и берёза, с редким попаданием хвойных деревьев. Лесным промыслом там занимается ООО «Эльгрин», зарегистрированная в Уфе. Предыдущими юридическими адресами были сёла Нимислярово и Никольское Нуримановского района. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, основной вид деятельности фирмы — лесозаготовки. В 2022 году её прибыль составила 1,5 млн рублей при выручке в 21 млн рублей. С 13 июля 2023 году директором «Эльгрин» обозначена Фахретдинова Ленара. В 2019 году республиканский Россельхознадзор и прокуратура провели проверку по соблюдению законодательства в сфере карантина растений. Проверка выявило одно нарушение — не проводились обследования на предмет сорняков, а также вредителей и возбудителей болезней растений.