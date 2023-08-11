Власти Башкирии раскрыли, кто рубит лес возле Павловки

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Министерство лесного хозяйства Башкирии ответило на обращение жительницы республики Светланы Ш. Напомним, 10 августа на личной страницы Радия Хабирова в соцсетях женщина оставила возмущённый комментарий с призывом разобраться с вырубкой леса возле Павловского водохранилища. Неравнодушная гражданка опасалась, что деревья рубят незаконно.
Заместитель министра лесного хозяйства Юнир Садыков в ответ Светлане Ш. рассказал, что часть лесного фонда Нуримановского района сдаётся в аренду. Ежегодно вырубается порядка 190 тыс кубометров древесины, хотя на арендуемой площади ежегодный объём должен быть 100 тыс кубометров.
Мы обратились за комментариями в отдел использования и воспроизводства лесов, ведения государственного лесного реестра. Альберт Закиров объяснил, что действительно, в аренду сдаётся 32,3 тыс гектаров леса. Но в течение года может быть вырублена только часть этой площади, которая определяется каждый год.
Арендаторы, получившие лесные угодья в долгосрочное пользование, за год вырубают порядка 100 тыс кубометров леса. Всего в Нуримановском районе насчитывается десять таких арендаторов. Также лес даётся в краткосрочное пользование местным жителям, заготавливающим дрова, мелкому бизнесу и линейным организациям (например, электрикам и газовикам), поэтому объём вырубки достигает 190 тыс кубометров.
Возле деревни Чандар в сторону Павловки в основном вырубаются лиственные породы — осина и берёза, с редким попаданием хвойных деревьев. Лесным промыслом там занимается ООО «Эльгрин», зарегистрированная в Уфе. Предыдущими юридическими адресами были сёла Нимислярово и Никольское Нуримановского района. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, основной вид деятельности фирмы — лесозаготовки. В 2022 году её прибыль составила 1,5 млн рублей при выручке в 21 млн рублей. С 13 июля 2023 году директором «Эльгрин» обозначена Фахретдинова Ленара. В 2019 году республиканский Россельхознадзор и прокуратура провели проверку по соблюдению законодательства в сфере карантина растений. Проверка выявило одно нарушение — не проводились обследования на предмет сорняков, а также вредителей и возбудителей болезней растений.
Однако сотрудник минлесхоза пояснил: это отнюдь не значит, что именно эта компания вырубает лес — в сторону Павловки пролегает дорога общего пользования, по которому лес могут везти разные субъекты.
Кроме этого, нам объяснили, что ежегодно высаживается порядка 800 га леса. По нормативам, лесной фонд должен быть восстановлен в таком же объёме, в каком и был вырублен.
Корреспонденту Mkset Светлана Ш. рассказала, что она болезненно воспринимает любую вырубку леса. Жительница надеется, что в будущем будет высаживаться гораздо большее количество леса, чем сейчас. Также она высказала свои опасения по поводу состояния дорог, которые, по её мнению, возле деревни Чандар разбиты большегрузами.
В администрации Красноключевского сельсовета, к которому относится Чандар, нам ответили, что дорога в сторону Павловки находится в хорошем состоянии, так как является дорогой регионального значения.