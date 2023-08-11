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В Уфе чиновница мэрии стала фигуранткой уголовного дела после обыска

В Уфе чиновница мэрии стала фигуранткой уголовного дела после обыска

11 августа 2023, 16:00
Фото: 1MI
Женщина занимала пост начальника Управления земельных отношений Уфы.

Чиновница администрации Уфы стала фигуранткой уголовного дела о превышении должностных полномочий. Известно, что речь идет начальнице Управления земельных и имущественных отношений Ирины Кирилловой. Об этом сообщает «Ъ-Уфа».

По данным издания, в начале этой недели в управлении прошли обыски, а саму чиновницу допросили. Прокуратура в настоящий момент внесла представление об увольнении в связи с утратой доверия.

Mkset обратился за комментарием в пресс-службы Прокуратуры РБ и Следоственного комитета.

#Элина Сайфранова
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