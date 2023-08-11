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Published Сегодня, 14:18

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Updated Сегодня, 14:21

«Ужасная вонь»: в Башкирии город утонул в мусоре

«Ужасная вонь»: в Башкирии город утонул в мусоре

11 августа 2023, 14:18
Фото: Давит Н. // vk.com
На ужасную вонь в городе и переполненные мусорные баки жалуются жители Нефтекамска, оставляя комментарии на странице главы Башкирии.

Нефтекамска утонул в мусоре, об этом сообщают местные жители, подтверждая свои слова фотографии свалками на мусорных площадках. Так, Давид Н. на странице главы Башкирии пишет, что «все дворы переполнены».

— Когда будет налажен вывоз мусора? — негодует Давид Н.

Действительно, судя по фотографиям, город погряз в бытовых отходах и больше напоминает небольшой мусорный полигон, а не городской двор.

Фото: Давит Н. // vk.com

Вопросом, когда же решится вопрос с вывозом мусора, задается и Гульназ Р. Со слов женщины, «контейнеры переполнены везде и вонь стоит».

— Вроде нового оператора нашли. А мусор так и не вывозят в городе Нефтекамск. Ужасная вонь стоит в городе, — присоединяется Гузель А.

На одну из жалоб горожан ответила представительница администрации Нефтекамска Гульназ Ахиярова. Так, по данным на 2 августа, в городе работают мусоровозы ООО «Эко-Сити», однако техника продолжает поступать, а материально-техническая база формируется. Необходимое количество мусоровозов будет выведено на линию в срок до 1 сентября.

В ответ на сообщение администрации города Гульназ Р сообщила, что пока жителям присылают «отписки и обещания» Нефтекамск и Николо-Березовка «утопают в мусоре».

Mkset также направил официальный запрос в ООО «Эко-сити».

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Мусор#Мусоровоз#Вывоз мусора
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