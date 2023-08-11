«Ужасная вонь»: в Башкирии город утонул в мусоре

На одну из жалоб горожан ответила представительница администрации Нефтекамска Гульназ Ахиярова. Так, по данным на 2 августа, в городе работают мусоровозы ООО «Эко-Сити», однако техника продолжает поступать, а материально-техническая база формируется. Необходимое количество мусоровозов будет выведено на линию в срок до 1 сентября.