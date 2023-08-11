«Ужасная вонь»: в Башкирии город утонул в мусоре

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Нефтекамска утонул в мусоре, об этом сообщают местные жители, подтверждая свои слова фотографии свалками на мусорных площадках. Так, Давид Н. на странице главы Башкирии пишет, что «все дворы переполнены».
— Когда будет налажен вывоз мусора? — негодует Давид Н.
Действительно, судя по фотографиям, город погряз в бытовых отходах и больше напоминает небольшой мусорный полигон, а не городской двор.
Вопросом, когда же решится вопрос с вывозом мусора, задается и Гульназ Р. Со слов женщины, «контейнеры переполнены везде и вонь стоит».
— Вроде нового оператора нашли. А мусор так и не вывозят в городе Нефтекамск. Ужасная вонь стоит в городе, — присоединяется Гузель А.
На одну из жалоб горожан ответила представительница администрации Нефтекамска Гульназ Ахиярова. Так, по данным на 2 августа, в городе работают мусоровозы ООО «Эко-Сити», однако техника продолжает поступать, а материально-техническая база формируется. Необходимое количество мусоровозов будет выведено на линию в срок до 1 сентября.
В ответ на сообщение администрации города Гульназ Р сообщила, что пока жителям присылают «отписки и обещания» Нефтекамск и Николо-Березовка «утопают в мусоре».
Mkset также направил официальный запрос в ООО «Эко-сити».